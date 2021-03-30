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荷駐台代表首拜會林智堅 盼強化經濟、水資源交流

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
荷蘭在台辦事處代表譚敬南（左）去年8月到任新職，今天首度與辦事處團隊到新竹市政府拜會市長林智堅（右）。圖／新竹市政府提供
荷蘭在台辦事處代表譚敬南（左）去年8月到任新職，今天首度與辦事處團隊到新竹市政府拜會市長林智堅（右）。圖／新竹市政府提供

荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Mr. Guido Tielman）去年8月到任新職，今天首度與辦事處團隊到新竹市政府拜會市長林智堅，除了談及經濟交流面向，提到台灣今年水情嚴峻的水資源運用問題，荷方主動提及可以專家視訊會議與竹市府探討水資源，彼此也盼未來有更多的領域與管道，加深科技、經貿等合作，讓台荷友誼更上一層樓。

特別的是，林智堅、譚敬南會面時聊起「爸爸經」，還替對方孩子準備禮物，林智堅為譚敬南代表的1歲小孩準備「台玻奶瓶組」，譚敬南林則回贈荷蘭巧克力，要送給「三寶爸」林智堅的3個孩子。

市府指出，雙方會談時，主要針對循環科技、綠能產業等議題交流，林智堅表示，新竹科學園區為全球高科技重鎮之一，也有多所國家級研究中心，致力於技術引進、人才培育、技術服務與技術移轉等，市府還打造「竹科X」科技廊帶，引進以AI、IoT、大數據、雲端為主的研發軟體產業進駐，非常歡迎荷蘭訪團能藉此機會共同尋求雙方合作的契機，若荷國企業前來新竹投資，市府一定傾力協助，共創台荷經濟榮景。

譚敬南也表示，荷蘭是全球投資台灣最大的國家，更重點投資在竹市，像是飛利浦公司，還有半導體龍頭企業ASML台灣總部也在竹市，也提及未來荷方可在水資源、綠能科技與藝術文化3個領域與竹市合作，透過專家視訊會議方式，與市府探討水資源。

市府民政處指出，譚敬南台灣關係深厚，曾在台大政治系當交換學生1年，更四度派駐台北、北京及重慶等地，今天是第1次到訪新竹市，也是今年第1名拜訪竹市的駐台使節，台荷雙方擁有許多共通點，希望未來持續深化彼此關係與合作。

荷蘭在台辦事處代表譚敬南（左）去年8月到任新職，今天首度與辦事處團隊到新竹市政府拜會市長林智堅（右）。圖／新竹市政府提供
荷蘭在台辦事處代表譚敬南（左）去年8月到任新職，今天首度與辦事處團隊到新竹市政府拜會市長林智堅（右）。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅（右）今天送台玻奶瓶組給荷蘭在台辦事處代表譚敬南（左）。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅（右）今天送台玻奶瓶組給荷蘭在台辦事處代表譚敬南（左）。圖／新竹市政府提供

林智堅 新竹 荷蘭

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