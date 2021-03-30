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資深社工服務超過20年 看遍社會黑暗仍堅守崗位

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
一年一度的社工日即將到來，新竹縣長楊文科（右五）今天在主管會報上表揚6名資深社工，感謝她們20多年來不間斷的協助、關懷弱勢家庭。記者陳斯穎／攝影
一年一度的社工日即將到來，新竹縣長楊文科（右五）今天在主管會報上表揚6名資深社工，感謝她們20多年來不間斷的協助、關懷弱勢家庭。記者陳斯穎／攝影

一年一度的社工日即將到來，新竹縣長楊文科今天在主管會報上表揚熊文玉、潘淑媛、李佳惠、黃錦玲、江秀慈以及陳秀鳳6名資深社工，感謝她們20多年來不間斷的協助、關懷邊緣家庭、弱勢家庭的兒童及受暴婦女等。

熊文玉、潘淑媛、李佳惠3人服務於台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所，熊文玉及潘淑媛年資已超過27年，李佳惠也已服務有22年8個月。

黃錦玲、江秀慈2人在台灣世界展望會擔任社工督導及社工，年資分別為22年級19年，陳秀鳳則在現代婦女教育基金會駐新竹地院家暴服務處暨家事服務中心，擔任社工專員，年資已有24年。

由於6名社工年資深、經驗多，長期照顧社會弱勢，在服務的過程中幾乎都曾遭受恐嚇、威脅，在協助受暴兒少遠離酗酒或家暴家長時，遭到暴力相逼，但為了保護孩童，依舊堅守崗位、不退縮。

也有社工分享，過去曾遇過有黑道背景的家庭，協助孩子脫離環境、安置時，剛好碰到其他幫派來尋仇，驚險地與受助家庭一起躲藏，直到脫困獲救。而她們認真陪伴弱勢家庭，因此被受扶助對象仰賴如至親，甚至將名字及電話設為緊急聯絡人。

雖然社工這份工作的風險高於一般行業，也比一般人更容易看到社會的黑暗面，但她們仍不辭辛勞，持續協助弱勢、邊緣或高風險家庭，並把社會資源帶入，希望讓這些家庭都擁有更明亮的未來。

社工 新竹 弱勢家庭

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