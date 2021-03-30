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桃園樂善公墓清明易塞車 籲掃墓多搭大眾運輸免陷車陣
清明連續假期將到，桃園市龜山分局因應轄區清明節掃墓人流、車潮，自4月2日起至4月5日的連續4天，每天上午8時起至下午16時止，加派警力在公墓及周邊疏導交通、防範扒竊，希望前往中興路第一公墓、萬壽路第二公墓、樂善街第三公墓、萬壽路第四公墓及大坑第五公墓掃墓祭祖民眾，多多利用大眾運輸工具轉乘接駁，避免塞車。
龜山分局今天表示，龜山區公墓包括第一公墓（中興路90巷）、第二公墓（萬壽路二段與茶專路口）、第三公墓（樂善街）、第四公墓（萬壽路一段崁腳）、第五公墓（大坑國小後方）5處，每年清明節湧人大量掃墓人潮、車流，警力將在公墓周邊道路機動性管制、疏導交通。
其中又以樂善街第三公墓最容易塞車，警方將加派警力在華亞三路與樂善街746號路口（往大埔公墓入口），管制人、車進入，該墓區道路採單行管制，建議民眾從華亞三路進入樂善二路，或從文化一路進入樂善二路或文學路，轉進公墓，呼籲掃墓民眾利用共乘、多多利用大眾運輸工具接駁前往，配合警方交通疏導，避免雍壅塞。
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