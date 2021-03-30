竹市共餐食堂增至61處 林智堅今陪長者用餐

新竹市政府近年陸續增設全市關懷據點、60座共餐食堂與長照C據點服務，讓長者有活動好去處，因為疫情趨緩，竹市府不僅恢復各據點共餐，最近選定南勢區開辦第61處共餐食堂，市長林智堅今天中午陪長者用餐，讓阿公阿嬤都「金歡喜」！

市府社會處指出，共餐食堂今年1月因疫情嚴峻暫停服務，改由據點志工及專職人力關懷訪視、送餐及電話問安，隨疫情趨緩，3月2日起陸續恢復共餐，長輩可以選擇來據點打菜回家享用，或留在據點內和其他長者一起享用，桌面都設有透明的防疫隔板。

林智堅今天中午到南勢社福館1樓市民活動中心，訪視將在4月份開辦共餐據點的南福長青會，林說，共餐讓長輩吃飯不用「配電視」 ，大家輕鬆吃飯、抬槓，不僅老人家有寄託，年輕人也很放心，竹市共餐食堂從2015年7處，持續增加到今年的61處。

市府社會處指出，南勢社區在里長郭文銘、理事長林桂花帶領下，提供里民多元服務，更利用活動空間開辦木箱鼓班、單人舞蹈班、歌唱教學班、雙人舞蹈班及傳統樂器班等課程，4月起再加上共餐據點，讓長者在白天有個休閒娛樂與交際的好去處。

89歲郭爺爺今第一次參加共餐，他說，平常中午因小孩上班、孫子上課都自己吃飯，來共餐「很促咪」，還可以看表演；78歲王奶奶則說，以前都要跑到虎林才有各種課程、活動，如今南勢就有，不用再跑到虎林，自己也參加歌唱班，很開心。