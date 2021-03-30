快訊

軍政府挺軍政府？緬甸存活絕路…泰國邊境重兵驅逐難民

今添1例英國入境確診 國內AZ疫苗接種人數破萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超Q樂高版新竹州廳、摃丸湯 竹市府大廳2日起展出

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市兒藝節將於兒童節連假登場，系列活動樂高展在市府大廳舉行，市長林智堅今天與樂高認證大師黃彥智、樂高品牌副理沈子云等人一起宣傳樂高展。記者張裕珍／攝影
新竹市兒藝節將於兒童節連假登場，系列活動樂高展在市府大廳舉行，市長林智堅今天與樂高認證大師黃彥智、樂高品牌副理沈子云等人一起宣傳樂高展。記者張裕珍／攝影

新竹市兒藝節將於兒童節連假登場，系列活動樂高展在市府大廳舉行，市長林智堅今天宣傳樂高展，有全台唯一由樂高認證大師黃彥智打造的6倍大摃丸湯、縮小100倍的新竹州廳建築，為期10天的樂高展每天也將播放樂高經典電影，林智堅力邀親子白天來左岸玩遊具，並到州廳參觀樂高展，晚上就留在市區看環形光雕秀，一網打盡。

林智堅說，新竹市是兒童城市，每年的兒童藝術節都深受親子歡迎，由於疫情趨緩，為吸引更多遊客造訪新竹，今年兒藝節市府特別加碼和樂高積木合作，在市府1樓推出「小小市長就是你－打造你的樂高城市」活動，邀請大小朋友看展，也能動手做。

樂高展最大亮點莫過於6倍大摃丸湯、縮小100倍的新竹州廳建築的樂高創作，出自樂高認證大師黃彥智之手，黃為醫師出身，現擁中西醫雙執照，因為孩子關係接觸樂高，曾念過交通大學的他對新竹不陌生，配合兒藝節打造專屬新竹的樂高作品。

市府今天為樂高展舉辦宣傳活動，林智堅、黃彥智與樂高品牌副理沈子云等人一起按下啟用按鈕，宣布樂高展將於4月2日開跑，林說，展區還有體驗區，小朋友屆時只要參與體驗並完成闖關，即可獲得「小小市長」認證，可以領到限量的樂高城市資料夾與城市系列貼紙，每天也將抽出2組幸運兒，可獲市價3499元的樂高城市系列盒組。

除了實體展覽與體驗區之外，林智堅今天也宣布，樂高展期間每天早上10點至傍晚5點，市府大禮堂將搖身一變成樂高電影院，每天將一連播放14場樂高經典電影，一次30分鐘，不需預約，至於州廳內闖關活動配合防疫，則採線上預約制，明天中午12點開始報名，民眾可上活動網站https://hccgevent.meetstat.co/預先登記。

新竹市兒藝節將於兒童節連假登場，系列活動樂高展在市府大廳舉行，市長林智堅今天與樂高認證大師黃彥智、樂高品牌副理沈子云等人一起宣傳樂高展。記者張裕珍／攝影
新竹市兒藝節將於兒童節連假登場，系列活動樂高展在市府大廳舉行，市長林智堅今天與樂高認證大師黃彥智、樂高品牌副理沈子云等人一起宣傳樂高展。記者張裕珍／攝影
新竹市兒藝節將於兒童節連假登場，系列活動樂高展在市府大廳舉行，市長林智堅今天宣傳樂高展，陪孩子玩樂高，氣氛歡樂。記者張裕珍／攝影
新竹市兒藝節將於兒童節連假登場，系列活動樂高展在市府大廳舉行，市長林智堅今天宣傳樂高展，陪孩子玩樂高，氣氛歡樂。記者張裕珍／攝影

樂高 新竹 林智堅

延伸閱讀

竹市第61座共餐食堂4月開辦 林智堅與年長者一起用餐

活化國有土地 竹市民權路停車場31日啟用

倒數五天！林智堅公開兩天一夜兒藝節全攻略

新竹市推節水全民運動 林智堅：節水5%抽Apple Watch

相關新聞

台東縣府旅遊旺季要拓寬綠島南寮大街 鄉民抗議

台東縣綠島環島公路使用多年，破舊不堪且寬度不足，影響遊客會車，縣府爭取經費拓寬，綠島本月招標發包，預定下月施工。近名鄉民...

資深社工服務超過20年 看遍社會黑暗仍堅守崗位

一年一度的社工日即將到來，新竹縣長楊文科今天在主管會報上表揚熊文玉、潘淑媛、李佳惠、黃錦玲、江秀慈以及陳秀鳳6名資深社工...

桃園樂善公墓清明易塞車 籲掃墓多搭大眾運輸免陷車陣

清明連續假期將到，桃園市龜山分局因應轄區清明節掃墓人流、車潮，自4月2日起至4月5日的連續4天，每天上午8時起至下午16...

竹市共餐食堂增至61處 林智堅今陪長者用餐

新竹市政府近年陸續增設全市關懷據點、60座共餐食堂與長照C據點服務，讓長者有活動好去處，因為疫情趨緩，竹市府不僅恢復各據...

超Q樂高版新竹州廳、摃丸湯 竹市府大廳2日起展出

新竹市兒藝節將於兒童節連假登場，系列活動樂高展在市府大廳舉行，市長林智堅今天宣傳樂高展，有全台唯一由樂高認證大師黃彥智打...

影／動力火車苗北演出門票秒殺創紀錄 縣府爭取加場

苗北藝文中心「金鑽苗北」演唱會將邀請搖滾天團「動力火車」將在5月1日晚間開唱，相隔10年重登苗北舞台，結果售票情況火熱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。