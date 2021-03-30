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超Q樂高版新竹州廳、摃丸湯 竹市府大廳2日起展出
新竹市兒藝節將於兒童節連假登場，系列活動樂高展在市府大廳舉行，市長林智堅今天宣傳樂高展，有全台唯一由樂高認證大師黃彥智打造的6倍大摃丸湯、縮小100倍的新竹州廳建築，為期10天的樂高展每天也將播放樂高經典電影，林智堅力邀親子白天來左岸玩遊具，並到州廳參觀樂高展，晚上就留在市區看環形光雕秀，一網打盡。
林智堅說，新竹市是兒童城市，每年的兒童藝術節都深受親子歡迎，由於疫情趨緩，為吸引更多遊客造訪新竹，今年兒藝節市府特別加碼和樂高積木合作，在市府1樓推出「小小市長就是你－打造你的樂高城市」活動，邀請大小朋友看展，也能動手做。
樂高展最大亮點莫過於6倍大摃丸湯、縮小100倍的新竹州廳建築的樂高創作，出自樂高認證大師黃彥智之手，黃為醫師出身，現擁中西醫雙執照，因為孩子關係接觸樂高，曾念過交通大學的他對新竹不陌生，配合兒藝節打造專屬新竹的樂高作品。
市府今天為樂高展舉辦宣傳活動，林智堅、黃彥智與樂高品牌副理沈子云等人一起按下啟用按鈕，宣布樂高展將於4月2日開跑，林說，展區還有體驗區，小朋友屆時只要參與體驗並完成闖關，即可獲得「小小市長」認證，可以領到限量的樂高城市資料夾與城市系列貼紙，每天也將抽出2組幸運兒，可獲市價3499元的樂高城市系列盒組。
除了實體展覽與體驗區之外，林智堅今天也宣布，樂高展期間每天早上10點至傍晚5點，市府大禮堂將搖身一變成樂高電影院，每天將一連播放14場樂高經典電影，一次30分鐘，不需預約，至於州廳內闖關活動配合防疫，則採線上預約制，明天中午12點開始報名，民眾可上活動網站https://hccgevent.meetstat.co/預先登記。
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