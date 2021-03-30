影／動力火車苗北演出門票秒殺創紀錄 縣府爭取加場

苗北藝文中心「金鑽苗北」演唱會將邀請搖滾天團「動力火車」將在5月1日晚間開唱，相隔10年重登苗北舞台，結果售票情況火熱，近千個座位在啟售短短數分鐘內就被秒殺，一票難求，也創下苗北開館10年來的紀錄，苗栗縣政府今天特別邀動力火車前來， 宣布5月2日下午加開一場，售票時間4月1日中午12點開始，想欣賞的朋友別錯過。

苗北藝文中心指出，顏志琳、尤秋興的「動力火車」出道多年且締造無數經典作品，今年適逢苗北藝文中心開館10周年，秉持不忘初心的想法，規畫金鑽苗北動力火車POWER LIVE演唱會，邀開館第1年就登上苗北舞台的動力火車，今年把火車再開回苗北；動力火車再度登上苗北舞台，將以爆發力與震撼力的歌聲搭配現場LIVE Band、動畫與舞台視覺表現，帶來多首百萬暢銷名曲，但3月20日啟售後迅速售罄，創下苗北流行演唱會類型演出首次秒殺門票紀錄，更讓不少期待的歌迷扼腕。