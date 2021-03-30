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影／動力火車苗北演出門票秒殺創紀錄 縣府爭取加場

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗北藝文中心5月1日動力火車演唱會門票被秒殺，苗栗縣長徐耀昌（右二）為鄉親和粉絲爭取加場。記者胡蓬生／攝影
苗北藝文中心5月1日動力火車演唱會門票被秒殺，苗栗縣長徐耀昌（右二）為鄉親和粉絲爭取加場。記者胡蓬生／攝影

苗北藝文中心「金鑽苗北」演唱會將邀請搖滾天團「動力火車」將在5月1日晚間開唱，相隔10年重登苗北舞台，結果售票情況火熱，近千個座位在啟售短短數分鐘內就被秒殺，一票難求，也創下苗北開館10年來的紀錄，苗栗縣政府今天特別邀動力火車前來， 宣布5月2日下午加開一場，售票時間4月1日中午12點開始，想欣賞的朋友別錯過。

苗北藝文中心指出，顏志琳、尤秋興的「動力火車」出道多年且締造無數經典作品，今年適逢苗北藝文中心開館10周年，秉持不忘初心的想法，規畫金鑽苗北動力火車POWER LIVE演唱會，邀開館第1年就登上苗北舞台的動力火車，今年把火車再開回苗北；動力火車再度登上苗北舞台，將以爆發力與震撼力的歌聲搭配現場LIVE Band、動畫與舞台視覺表現，帶來多首百萬暢銷名曲，但3月20日啟售後迅速售罄，創下苗北流行演唱會類型演出首次秒殺門票紀錄，更讓不少期待的歌迷扼腕。

為了不讓縣民和粉絲失望，苗栗縣長徐耀昌力邀動力火車加為苗北加場演出，並在今天上午的演唱會宣傳記者會宣布這個好消息，加場演出時間訂在5月2日下午4點30分，當天動力火車還將邀神秘嘉賓加碼一起演出，門票訂於4月1日中午12點在OPENTIX售票系統啟售，苗北藝文中心提醒粉絲把握機會。

苗北藝文中心5月1日動力火車演唱會門票被秒殺，苗栗縣長徐耀昌（右二）為鄉親和粉絲爭取加場。記者胡蓬生／攝影
苗北藝文中心5月1日動力火車演唱會門票被秒殺，苗栗縣長徐耀昌（右二）為鄉親和粉絲爭取加場。記者胡蓬生／攝影

演唱會 苗栗縣 徐耀昌

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