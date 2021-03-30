聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／動力火車苗北演出門票秒殺創紀錄 縣府爭取加場
苗北藝文中心「金鑽苗北」演唱會將邀請搖滾天團「動力火車」將在5月1日晚間開唱，相隔10年重登苗北舞台，結果售票情況火熱，近千個座位在啟售短短數分鐘內就被秒殺，一票難求，也創下苗北開館10年來的紀錄，苗栗縣政府今天特別邀動力火車前來， 宣布5月2日下午加開一場，售票時間4月1日中午12點開始，想欣賞的朋友別錯過。
苗北藝文中心指出，顏志琳、尤秋興的「動力火車」出道多年且締造無數經典作品，今年適逢苗北藝文中心開館10周年，秉持不忘初心的想法，規畫金鑽苗北動力火車POWER LIVE演唱會，邀開館第1年就登上苗北舞台的動力火車，今年把火車再開回苗北；動力火車再度登上苗北舞台，將以爆發力與震撼力的歌聲搭配現場LIVE Band、動畫與舞台視覺表現，帶來多首百萬暢銷名曲，但3月20日啟售後迅速售罄，創下苗北流行演唱會類型演出首次秒殺門票紀錄，更讓不少期待的歌迷扼腕。
為了不讓縣民和粉絲失望，苗栗縣長徐耀昌力邀動力火車加為苗北加場演出，並在今天上午的演唱會宣傳記者會宣布這個好消息，加場演出時間訂在5月2日下午4點30分，當天動力火車還將邀神秘嘉賓加碼一起演出，門票訂於4月1日中午12點在OPENTIX售票系統啟售，苗北藝文中心提醒粉絲把握機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言