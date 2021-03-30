桃市農會選舉空前和諧 新「三巨頭」全票當選上任

桃園市農會今天上午舉行第19屆新任理事長、常務監事選舉及聘任總幹事，今年在各派系角力協調下，理事長、常務監事空前和諧，完全沒有反對派人選挑戰，現任理事長李文政、常務監事游象紀毫無懸念，全票同意順利連任，新任總幹事周宗維亦獲21席理事通過，市農會新「三巨頭」當選後走馬上任，李文政表示全力為農民、會員爭取權益。

桃園市農會4年前選舉理事長、常務監事引起藍綠派系介入競爭激烈，最後由李文政、游象紀當選理事長、常務監事，事隔4年後，李、游率領理監事經營，與桃園市政府配合無間，亦獲市長鄭文燦認同，今年李文政、游象紀尋求連任，市農會理監事選舉和諧，順利產生21席理事及7席監事。

李文政、游象紀尋求連任選舉，原任總幹事蔡瑞源屆齡退休，周宗維同額登記遴聘總幹事，李、游2人同額競選，市農會新21 席理事、7席監事投票，2人均全票通過當選，周宗維也獲21席理事全票通過聘任。市農會人員說，這是市農會理事長、常務監事選舉以來，第一次如此平和沒有爭議。