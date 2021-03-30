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桃市農會選舉空前和諧 新「三巨頭」全票當選上任

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市農會選舉新任理事長、常務監事及遴聘新任總幹事投票（見圖），順利選出李文政、游象紀及周宗維「三巨頭」。記者曾增勳／攝影
桃園市農會選舉新任理事長、常務監事及遴聘新任總幹事投票（見圖），順利選出李文政、游象紀及周宗維「三巨頭」。記者曾增勳／攝影

桃園市農會今天上午舉行第19屆新任理事長、常務監事選舉及聘任總幹事，今年在各派系角力協調下，理事長、常務監事空前和諧，完全沒有反對派人選挑戰，現任理事長李文政、常務監事游象紀毫無懸念，全票同意順利連任，新任總幹事周宗維亦獲21席理事通過，市農會新「三巨頭」當選後走馬上任，李文政表示全力為農民、會員爭取權益。

桃園市農會4年前選舉理事長、常務監事引起藍綠派系介入競爭激烈，最後由李文政、游象紀當選理事長、常務監事，事隔4年後，李、游率領理監事經營，與桃園市政府配合無間，亦獲市長鄭文燦認同，今年李文政、游象紀尋求連任，市農會理監事選舉和諧，順利產生21席理事及7席監事。

李文政、游象紀尋求連任選舉，原任總幹事蔡瑞源屆齡退休，周宗維同額登記遴聘總幹事，李、游2人同額競選，市農會新21 席理事、7席監事投票，2人均全票通過當選，周宗維也獲21席理事全票通過聘任。市農會人員說，這是市農會理事長、常務監事選舉以來，第一次如此平和沒有爭議。

李文政表示，由於市農會現有包裝機設備、生產線不足及辦公室等設施老舊，將陸續整修採購，其次果菜市場1萬坪用地已變更為產業專區未來開發、肉品市場老舊重建，希望都能在這一屆任期完成，讓市農會永續經營發展。

桃園市農會選舉新任理事長李文政（中）、常務監事游象紀（左）及總幹事周宗維（右）「三巨頭」當選走馬上任。記者曾增勳／攝影
桃園市農會選舉新任理事長李文政（中）、常務監事游象紀（左）及總幹事周宗維（右）「三巨頭」當選走馬上任。記者曾增勳／攝影

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