清明節4天連假將屆 新竹市垃圾清運不打烊

4月2日起將展開清明節連續4天假期，新竹市政府環保局今天指出，4天連假期間，為服務市民，將維持正常垃圾收運，4月2、3與5日正常收運垃圾，4日清明節當天將採假日定線定時定點收運，請民眾多加注意，仍可將家戶垃圾交由垃圾與資收車收運。

市府環保局提醒市民朋友多加利用垃圾清運服務，倒垃圾時請記得確實分類為資源物、廚餘、一般垃圾共3大類，打包妥當交給隨車人員收運，若有垃圾清運等相關問題，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科03-5388406。

環保局長江盛任也說，疫情尚未結束，疫情期間倒垃圾時請戴口罩，並保持戶外1公尺安全社交距離；另為維護市容整潔，請不要任意棄置垃圾，共同打造乾淨市容。