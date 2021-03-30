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竹市第61座共餐食堂4月開辦 林智堅與年長者一起用餐

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新冠肺炎疫情趨緩，新竹市府恢復全市關懷據點、60座共餐食堂與長照C據點服務。記者王駿杰／攝影
新冠肺炎疫情趨緩，新竹市府恢復全市關懷據點、60座共餐食堂與長照C據點服務。記者王駿杰／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，新竹市府恢復全市關懷據點、60座共餐食堂與長照C據點服務，今宣布4月起將在南勢區開辦第61座共餐食堂，共餐搭配多元活動，如土風舞、木箱鼓等表演，讓年長者看得快樂、吃得開心，更有多元社交機會。因應防疫，市府也加裝了防疫隔板，可放心安心用餐。

市府本月初恢復60座共餐食堂，市長林智堅今到南勢社福館一樓的市民活動中心訪視將在4月份開辦共餐據點的南福長青會，他說，竹市共餐食堂從2015年7處至今年增加至61處，共餐讓年長者吃飯不用配電視 ，大家很輕鬆吃飯、一起聊天，讓大家有寄託，年輕人也放心 。

社會處指出，南勢社區在郭文銘里長及林桂花理事長帶領下，提供里民很多服務工作，更利用活動空間辦理木箱鼓班、單人舞蹈班、歌唱教學班、雙人舞蹈班及傳統樂器班等課程，再加上共餐據點，讓南勢的年長者越來越幸福。

社會處表示，共餐食堂今年1月因疫情暫停服務，改由據點志工及專職人力關懷訪視、送餐及電話問安，親自關懷65歲以上年長者，目前已陸續恢復，可選擇來據點打菜回家享用，或在加裝防疫隔板的據點內和鄰居們一起享用

市府將持續加強輔導據點防疫措施，落實工作人員及年長者健康管理，持續請單位填寫防疫措施查檢表並回報，並做好防疫措施，包括全程戴口罩、量體溫、勤洗手、保持社交距離、室內環境保持良好通風、採實名制梅花座，宣導共餐時避交談。

林智堅今到南勢社福館一樓的市民活動中心訪視將在4月份開辦共餐據點的南福長青會。記者王駿杰／攝影
林智堅今到南勢社福館一樓的市民活動中心訪視將在4月份開辦共餐據點的南福長青會。記者王駿杰／攝影

社交距離 疫情

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