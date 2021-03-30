苗栗水庫區居民變停水難民？ 縣議員怒吼不公

苗栗縣內有5座水庫，頭份、竹南地區卻是第一波供水5天、停水2天的範圍，激起民怨沸騰，多名縣議員今天怒吼苗栗供水區卻變成難民區，必須搶購水桶，4月6日啟動供5停2限水，可以預見取水隊伍，議會定期會將提案水資源回饋地方自治條例草案爭取權益。

頭份、竹南地區供5停2在即，苗栗縣議會議長鍾東錦今天召開抗旱會議，37席議員來了21人，縣府水利處、消防局及台灣省自來水公司第三區處等單位派代表參加，立委徐志榮、立委陳超明辦公室主任梁文一列席，鍾東錦、議員鄭聚然、韓茂賢、廖秀紅、廖英利、張淑芬、曾玟學等人不平而鳴。

他們指出，苗栗縣有5座水庫，水質水源保護區限制土地利用開發，有些地方甚至就在水庫旁，也飲用不到自來水，頭份、竹南地區又列第一波分區供水，反而是永和山水庫去年供給1200萬立方公尺的新竹市，卻沒有列入範圍，民眾抱怨連連，並怪罪議員，他們電話接不完。

他們認為供水區反而成難民區，相當不公平，水利署等相關單位應該評估水費差別費率，外縣市或是科技產業等大量用水工廠，相對苗栗民生用戶，應要收取較高費率，而頭份、竹南供5停2期間內，也要設算優惠水價，此外，相關單位要加速汰換自來水管線，減少漏水狀況，並加強伏流水等水資源開發，以備不時之需。

韓茂賢則建議，過去區域計畫法有如緊箍咒，山坡地、水質水資源保護區等，造成苗栗開發許多地方都受限制，縣府要硬起來，尤其今年底前要公告的國土計畫法，除非中央有善意回應，否則縣府拒絕公告，以示對中央的抗議。