活化頭前溪左岸 農民無權占耕環保局將清查

新竹縣政府投入6000萬元，規畫在竹北市興隆路沿線堤外高灘地打造32公頃親子運動休憩綠帶，預計今年10月開工，其中空氣品質淨化區的綠化範圍，將在4月初完工；另在計畫區內有約3公頃的河川地被農民無權占耕，環保局已開始清查占耕戶名單，將通知農民處理作物。

縣府規畫頭前溪北岸堤外高灘地，西起台1線頭前溪橋，東至經國大橋為止，總面積約32公頃，將設A、B兩處集中設施區，A區設置親子共融遊戲場、多功能草地區、景觀公廁、足球場和寵物公園，B區設置多功能活動廣場、草地、兒童單車場、滑輪練習場和綜合球場等。

近期卻發現B區3.5公頃面積中，有約3公頃被農民無權占地耕作，環保局已啟動清查作業，將行文二河局了解占耕農戶數量、被占耕的實際面積，並現勘釐清，由於目前被占地還有一期稻作未收成，將通知農民在6個月內自行處理作物，且一期稻作收割後就必須停耕，以免影響頭前溪北岸堤外高灘地的休憩綠帶計畫。

縣府指出，2處設施集中區是先期計畫，經費約6000萬元，最慢10月中下旬就會動工，後期計畫則規畫大面積的自然親水區、草皮活動區和人工溼地區域，期盼打造出一條大型生態綠帶。