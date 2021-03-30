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活化頭前溪左岸 農民無權占耕環保局將清查

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
位於A、B兩處集中設施區之間的頭前溪二期空氣品質淨化區，預計4月7日可完工。記者陳斯穎／攝影
位於A、B兩處集中設施區之間的頭前溪二期空氣品質淨化區，預計4月7日可完工。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府投入6000萬元，規畫在竹北市興隆路沿線堤外高灘地打造32公頃親子運動休憩綠帶，預計今年10月開工，其中空氣品質淨化區的綠化範圍，將在4月初完工；另在計畫區內有約3公頃的河川地被農民無權占耕，環保局已開始清查占耕戶名單，將通知農民處理作物。

縣府規畫頭前溪北岸堤外高灘地，西起台1線頭前溪橋，東至經國大橋為止，總面積約32公頃，將設A、B兩處集中設施區，A區設置親子共融遊戲場、多功能草地區、景觀公廁、足球場和寵物公園，B區設置多功能活動廣場、草地、兒童單車場、滑輪練習場和綜合球場等。

近期卻發現B區3.5公頃面積中，有約3公頃被農民無權占地耕作，環保局已啟動清查作業，將行文二河局了解占耕農戶數量、被占耕的實際面積，並現勘釐清，由於目前被占地還有一期稻作未收成，將通知農民在6個月內自行處理作物，且一期稻作收割後就必須停耕，以免影響頭前溪北岸堤外高灘地的休憩綠帶計畫。

縣府指出，2處設施集中區是先期計畫，經費約6000萬元，最慢10月中下旬就會動工，後期計畫則規畫大面積的自然親水區、草皮活動區和人工溼地區域，期盼打造出一條大型生態綠帶。

其中，位於A、B兩處集中設施區之間的頭前溪二期空氣品質淨化區，為延續先前斗崙、頭前溪高灘地第一期空氣品質淨化區的綠化範圍，今年1月開始進行整地、清除外來種植物，並種植植栽，預計4月7日可完工，擴大空氣品質及綠化範圍，也提升民眾日常運動、休閒空間舒適、安全及景觀性。

B區集中設施區有約3公頃被農民無權佔地耕作，環保局已啟動清查作業。
B區集中設施區有約3公頃被農民無權佔地耕作，環保局已啟動清查作業。

農民 空氣品質 親子

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