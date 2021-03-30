竹東員崠淨水場廢水再利用 將復育河濱公園荷花生態池

竹東生態河濱公園將埋設由員崠淨水場排放的廢水管線，為已乾涸的河濱公園生態池注入活水，縣長楊文科就表示，今年遭遇數十年來最嚴重的旱情，就連公園內生態池的水源都不足、甚至陸地化，因此向自來水公司爭取，將原本要排放入頭前溪的水，引入生態池內，希望能重現過往荷花池美景。

台灣自來水公司第三區管理處長丘宗仁表示，員崠淨水場所排放進頭前溪的放流水都符合環保標準，過往並不會再回收利用，不過因今年水情嚴峻，水公司積極穩定供水及開發水資源再利用，正好受竹東鎮公所所託，希望能引流放流水補注生態池。

竹東鎮長張順朋表示，河濱生態公園向來是竹東熱門的休憩運動景點，原有建置2座大型生態池，每到夏季荷花遍布水面，但近年水源供應不穩定，造成生態池陸化嚴重，生態池都已經成為青青草原，失去了原有的生態池面貌及教育功能。

不過就在生態池上游不遠處，就有自來水公司員崠淨水場，為了生態池復育及穩定水源，才研議將淨水場原本排到頭前溪的放流水，透過管線引流到生態池，讓水資源再利用；張順朋也表示，計畫案很快就獲得自來水公司支持，更全額負擔工程經費新臺幣901萬元。

縣府環保局則表示，淨水場放流水並非污水，更不含重金屬或有毒物質，因此引流進生態池不會造成生態污染或影響水質。