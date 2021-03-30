台東縣府旅遊旺季要拓寬綠島南寮大街 鄉民抗議

台東縣綠島環島公路使用多年，破舊不堪且寬度不足，影響遊客會車，縣府爭取經費拓寬，綠島本月招標發包，預定下月施工。近名鄉民今早卻搭船到台東縣府前抗議，認為4月起是旅遊旺季，施工會影響生意，甚至無法營業，要求工程延到10月再説。縣府建設處長許瑞貴表示，目前有兩方案，包括一次施工和分段施工，可由鄉民決定，但相關影響鄉民也要承擔。

綠島每年有30萬以上人次造訪，但環島公路建於46年前，早以不敷需求。縣府前年向內政部爭取「生活圈道路交通系統建設計畫」獲4億元補助，地方配合款超過5000萬元，準備先為綠島中寮、公館西段、南寮大街、南寮外環道路分施工拓寬，工程分3期。

將施做的工程路寬將從7公尺拓寬到10公尺。原本預定去年10月旅遊淡季施工，今年底完工，卻流標2次，本月邀請廠商參與才順利開標。盼望最快今年底、最晚明年初啟用。

不過綠島旅遊旺季將開始，當地民眾擔心施工會衝擊生計，希望等到10月淡季再動工。鄉長謝賢裕、鄉代會主席何富祥、在地議員李數奼今和上百鄉民頭綁「抗議」白布條，拉著「還我生計」等布條到縣府抗争。

「昨天有上百人圍我們的辦公室陳情」，謝賢裕、何富祥説，綠島每年只能做半年、休半年，縣府卻選在旺季施工，尤其南寮大街平常就塞車，何況還施工，根本是斷綠島人生計，「如果真的要施工，我們綠島人就躺在南寮大街上，看你們怎麼做！」

縣府建設處土木科曾考慮採用半半施工，也就是開放一半道路供旅客通行；另一半施工，盡量不影響營業和工期。

建設處長許瑞貴説，工程預定工期要5到8個月，但可避免在「最旺季」暑假施工，水溝等影響小的工程先做，路面等主體工程再於淡季施作，但可能影響到過年，就要請鄉民包涵。