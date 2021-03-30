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全牛吃到飽！竹湖暐順麗緻文旅推犇牛饗宴　

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
暐順麗緻文旅推出「犇牛饗宴」，祭出全牛吃到飽，不限份數任品嚐，要挑戰饕客食量。圖／暐順麗緻文旅提供
暐順麗緻文旅推出「犇牛饗宴」，祭出全牛吃到飽，不限份數任品嚐，要挑戰饕客食量。圖／暐順麗緻文旅提供

根據調查，台灣一年要吃掉價值超過160億元的進口牛肉，竹湖暐順麗緻文旅瞄準台灣人愛吃牛排的喜好，4月1日至 5月31日西餐廳「凡爾賽」於午餐及晚餐時段推出「犇牛饗宴」，祭出全牛吃到飽，一口氣推出五款不同部位的牛排主餐，不限份數任品嚐，要挑戰饕客食量極限。

竹湖暐順麗緻文旅指出，民眾品嘗「犇牛饗宴」等主餐上桌時，還可享用自助餐檯上眾多異國美味料理，每人只要 1280元，另外，雙人享用犇牛饗宴即可加價999元享有雙人住宿券一張，除可大啖飯店美食，還能到飯店住一晚。

「犇牛饗宴」由暐順麗緻文旅西餐廳主廚何政達帶領廚藝團隊，嚴選美國與紐西蘭牛肉獻上一系列牛排主餐，採用濕式熟成料理方式，無論是肉質軟嫩的「美國沙朗心牛排」、富有嚼勁口感的「美國紐約客牛排」、油花均勻的「美國嫩肩牛排」，還是兼具嫩度與嚼勁，口感豐富的「美國肋眼牛排」，以及入口即化的「紐西蘭菲力牛排」，通通無限量供應，依照不同部位，給予最適合的熟度，以爐火炭烤方式，高溫火烤緊緊鎖住肉汁精華，內層淡粉色軟嫩肉質，外層帶有炭火焦香味，迷人的鹹香滋味讓人回味無窮。

何政達說，這次全牛系列現點現煎，讓顧客五種不同部位牛排都可以吃得到，外料理調味方式也推出共八款經典醬料與鹽品搭配，其中，別具特色的新竹竹鹽採自新竹尖石孟宗巨竹填入天然海鹽，浸泡在山泉水中十天，再用芎林、新埔地區的炭窯，以攝氏千度高溫，連續經高溫、慢火、悶燒而成的竹鹽，可以保有竹子特有的清香，更能襯托食材的自然鮮甜，帶出一番風味。

經理陳志榮說，為慶祝新菜上市，活動期間雙人享用犇牛饗宴即可以 999元（原價 6600 元）加購平日標準雙人住宿券一張，當日即可入住使用，若已有行程規畫的民眾，可於今年6月30日前使用完畢。

主廚何政達現場烹調展現精湛廚藝。圖／暐順麗緻文旅提供
主廚何政達現場烹調展現精湛廚藝。圖／暐順麗緻文旅提供
別具特色新竹竹鹽採自新竹尖石孟宗巨竹填入天然海鹽，經攝氏千度經高溫悶燒而成。圖／暐順麗緻文旅提供
別具特色新竹竹鹽採自新竹尖石孟宗巨竹填入天然海鹽，經攝氏千度經高溫悶燒而成。圖／暐順麗緻文旅提供
暐順麗緻文旅推出「犇牛饗宴」，不限份數任品嚐，要挑戰饕客食量。圖／暐順麗緻文旅提供
暐順麗緻文旅推出「犇牛饗宴」，不限份數任品嚐，要挑戰饕客食量。圖／暐順麗緻文旅提供

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