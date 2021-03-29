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桃市認養老殘浪浪每隻補助8千 有人一次要40隻引質疑

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市鼓勵民眾領養流浪犬，每隻補助領養人8千元照護費用，但有人一次認領20、30隻，動機備受質疑。記者陳俊智／攝影
桃園市鼓勵民眾領養流浪犬，每隻補助領養人8千元照護費用，但有人一次認領20、30隻，動機備受質疑。記者陳俊智／攝影

桃園市鼓勵民眾領養流浪犬，每隻補助領養人8千元照護費用，但有人一次認領20、30隻，動機備受質疑；農業局解釋，補助是針對老殘流浪犬的安養政策，開放領養前，局處人員都有會勘環境，符合標準才會核准。

桃園市議員黃景熙指出，毛小孩零安樂死政策增加農業局動保處業務工作量，然而業務仍順利推動，相關人員的努力值得肯定。不過，日前有民眾想要認領大批犬隻，一次大概要30幾隻，雖然是好意，但數量龐大，難免令照顧毛小孩的志工疑慮，未來如果有類似計畫，一定要跟志工多溝通。

議員黃敬平也說，服務處也有接到陳情，原先消息是要認養23隻，後來查證是40隻，以一隻8千元計算，一次就領走32萬元補助，但小狗後續何去何從，無人知曉。而且，原先要被領養的小狗中，有的條件還不錯，不符合老殘或不易親近條件，認養對象、犬隻數量和後續追蹤機制應該更嚴格。

農業局表示，一次大批認養的並非一般民眾，而是民間愛心協會，此部分可能是當初溝通不良造成誤會，會持續加強。關於該協會認養事宜，目前暫踩煞車，不過當初局處相關人員處理認養案時，有實地勘查，確認環境允許，才會討論後續事宜。

另外，黃敬平也說，農業局雖然有24小時流浪犬貓救援服務，但民眾半夜打1999市民諮詢服務專線求救，電話被轉到119消防局，然後119消防局無法提供協助，這個管道「形同虛設」；農業局則表示，不清楚有這狀況，可能是個案，會再追查了解。

桃園市鼓勵民眾領養流浪犬，每隻補助領養人8千元照護費用，但有人一次認領20、30隻，動機備受質疑。記者陳俊智／攝影
桃園市鼓勵民眾領養流浪犬，每隻補助領養人8千元照護費用，但有人一次認領20、30隻，動機備受質疑。記者陳俊智／攝影

認養 流浪犬

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