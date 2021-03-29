聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿姆坪防淤隧道預計年底完工 有助延長水庫壽命
台灣西部水情嚴峻，桃園市長鄭文燦今偕同經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲赴位於石門水庫的水利署北水局召開「市長、經濟部長、農委會主委聯合抗旱會議」，三人隨後視察為延長水庫壽命而興建中的「阿姆坪防淤隧道」。
鄭文燦表示，因應缺水危機，桃園市率先自去年十月即實施抗旱對策，每周召開抗旱會議，以提升桃園的抗旱能量，並積極辦理水資源調度及開源節流政策，穩定提供民生及產業用水需求。
鄭文燦強調，阿姆坪防淤隧道結合抽泥與水力排砂，可提升石門水庫整體防淤能力，每年加速清除六萬立方公尺淤積及增加每秒六百立方公尺排洪能力，達成進出平衡及確保庫容目標。水力排砂為水庫防淤最佳方式，阿姆坪防淤隧道為石門水庫防淤操作重要配套，在施工團隊加速趕工之下，預計今年四月貫通隧道，十二月完工後，將有助延長水庫壽命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言