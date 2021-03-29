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阿姆坪防淤隧道預計年底完工 有助延長水庫壽命

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
桃園市長鄭文燦（前排右四）今偕同經濟部長王美花(前排右三)及農委會主委陳吉仲（前排右五）視察為延長石門水庫壽命而興建中的「阿姆坪防淤隧道」。記者侯永全／攝影
桃園市長鄭文燦（前排右四）今偕同經濟部長王美花(前排右三)及農委會主委陳吉仲（前排右五）視察為延長石門水庫壽命而興建中的「阿姆坪防淤隧道」。記者侯永全／攝影

台灣西部水情嚴峻，桃園市長鄭文燦今偕同經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲赴位於石門水庫的水利署北水局召開「市長、經濟部長、農委會主委聯合抗旱會議」，三人隨後視察為延長水庫壽命而興建中的「阿姆坪防淤隧道」。

鄭文燦表示，因應缺水危機，桃園市率先自去年十月即實施抗旱對策，每周召開抗旱會議，以提升桃園的抗旱能量，並積極辦理水資源調度及開源節流政策，穩定提供民生及產業用水需求。

鄭文燦強調，阿姆坪防淤隧道結合抽泥與水力排砂，可提升石門水庫整體防淤能力，每年加速清除六萬立方公尺淤積及增加每秒六百立方公尺排洪能力，達成進出平衡及確保庫容目標。水力排砂為水庫防淤最佳方式，阿姆坪防淤隧道為石門水庫防淤操作重要配套，在施工團隊加速趕工之下，預計今年四月貫通隧道，十二月完工後，將有助延長水庫壽命。

水情吃緊，桃園市長鄭文燦（右二）今與經濟部長王美花(右一)、農委會主委陳吉仲（左一）赴石門水庫舉行抗旱會議，並關心水庫水位下降速度。記者侯永全／攝影
水情吃緊，桃園市長鄭文燦（右二）今與經濟部長王美花(右一)、農委會主委陳吉仲（左一）赴石門水庫舉行抗旱會議，並關心水庫水位下降速度。記者侯永全／攝影
為延長石門水庫壽命而興建中的「阿姆坪防淤隧道」，將於十二月完工後，有助於延長水庫壽命。記者侯永全／攝影
為延長石門水庫壽命而興建中的「阿姆坪防淤隧道」，將於十二月完工後，有助於延長水庫壽命。記者侯永全／攝影

石門水庫 抗旱 鄭文燦

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