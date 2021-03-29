阿姆坪防淤隧道預計年底完工 有助延長水庫壽命

台灣西部水情嚴峻，桃園市長鄭文燦今偕同經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲赴位於石門水庫的水利署北水局召開「市長、經濟部長、農委會主委聯合抗旱會議」，三人隨後視察為延長水庫壽命而興建中的「阿姆坪防淤隧道」。

鄭文燦表示，因應缺水危機，桃園市率先自去年十月即實施抗旱對策，每周召開抗旱會議，以提升桃園的抗旱能量，並積極辦理水資源調度及開源節流政策，穩定提供民生及產業用水需求。