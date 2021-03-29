視察阿姆坪防淤隧道 王美花盼平衡水庫進出淤泥

經濟部長王美花今天出席聯合抗旱會議並視察「阿姆坪防淤隧道」，她表示，希望防淤隧道啟用後，可平衡進出淤泥，維護水庫蓄容量；至於今年的清淤作業，已在上游加大力度進行。

王美花上午與農委會主委陳吉仲及桃園市長鄭文燦，上午在水利署北區水資源局環翠樓召開「市長、經濟部長、農委會主委聯合抗旱會議」，並於會後視察「阿姆坪防淤隧道」工程。

王美花在會後接受媒體聯訪表示，防淤隧道由水利署主辦並請中華工程施作，全長約3700公尺，未來具有排砂作用，可有效降低石門水庫的淤積情形，希望未來至少可以平衡進出淤泥，對維持石門水庫有效的蓄容非常有幫助。

對於記者詢問，今年水庫清淤作業的進程目標，王美花說，今年的清淤作業，現在已經在上游加大力度進行，包括國軍從25日已經進駐，跟原來的浚挖作業一起協作，趁著目前水較少也是加大清淤的好時機，像去年浚挖的量比之前增加到2.6倍，今年的目標一定會比去年更多。

鄭文燦表示，水是桃園的生命線，石門水庫是最重要的水源，目前淤積了1/3，隧道工程做得很紮實，目前只剩下130公尺就可貫通，相信今年可以正式啟用，將來石門水庫可增大淤積的處理能量、延長使用年限，這是個關鍵工程，這段時間除了抗旱，清淤也不能減少。

鄭文燦說，市府會密切注意4月春雨及5、6月梅雨情況，目前是多管齊下，這段時間要把上游的砂石疏濬、下游水庫的庫底陸挖跟清淤的抽砂三管齊下，把水庫蓄水量再拉高；桃園市從去年10月至今，運用了30幾種抗旱對策，所以桃園水情還維持在黃燈，竹科也是靠桃園在支援。

根據市政府提供的資料顯示，阿姆坪防淤隧道結合抽泥與水力排砂，可提升石門水庫整體防淤能力，每年加速清除64萬立方公尺淤積及增加每秒600立方公尺排洪能力，達成進出平衡及確保庫容目標。水力排砂為水庫防淤最佳方式，防淤隧道為石門水庫防淤操作重要配套，預估4月底隧道貫通，12月完成。