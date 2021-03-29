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活化國有土地 竹市民權路停車場31日啟用

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府將位於民權路、巨城購物中心旁國有地活化為「民權停車場」，今宣布3月31日啟用。記者王駿杰／攝影
新竹市政府將位於民權路、巨城購物中心旁國有地活化為「民權停車場」，今宣布3月31日啟用。記者王駿杰／攝影

新竹市政府將位於民權路、巨城購物中心旁國有地活化為「民權停車場」，今宣布3月31日啟用，提供154格汽車位，為無人化停車場系統，簡潔、明亮及綠化的停車空間可紓解巨城商圈及周邊居民停車一位難求的困境。市長林智堅說，市府積極活化國有土地，透過中央與地方攜手合作解決民眾停車需求，創意活化閒置空間。

交通處指出，民權路周邊公家機關林立且鄰近巨城商圈，無論平日洽公、假日購物總有大量停車需求，市府履接獲市民建議，希望於周邊開闢停車場，因此積極清查周邊閒置公有土地。

曙光女中旁土地原為國稅局宿舍，年久失修、雜草叢生、陰暗且暫無改建計畫，因此市府積極協調取得共識，攜手活化閒置空間，改建為明亮舒適的停車場，以紓解周邊地區停車需求。

交通處表示，民權路停車場工程經費629萬元，提供154格汽車位，包含3格行動不便專用停車位，保留原有的大樹，新種草皮、設置通透木隔柵圍籬，打造優質、舒適的停車環境，停車場也引進智慧停車系統，採24小時無人自動化管理。

市府指出，林智堅任內持續推動國有土地活化，繼樹林頭公園、虎林棒球場、大湳雅公園、錦華街停車場等成功案例後，民權停車場再添一國有土地活化典範，市府未來也將持續與國公有土地機關合作，創意活化閒置空間。

「民權停車場」提供154格汽車位，包含3格行動不便專用停車位，保留原有的大樹，新種草皮、設置通透木隔柵圍籬。記者王駿杰／攝影
「民權停車場」提供154格汽車位，包含3格行動不便專用停車位，保留原有的大樹，新種草皮、設置通透木隔柵圍籬。記者王駿杰／攝影

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