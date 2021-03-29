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30攤新竹味市集回歸 在地人氣甜點、文青小店應有盡有

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹在地東門市場人氣店「那顆桔子」將天然食材融入手感溫度的貝果，推出人氣甜點。圖／新竹市政府提供
新竹在地東門市場人氣店「那顆桔子」將天然食材融入手感溫度的貝果，推出人氣甜點。圖／新竹市政府提供

2021新竹市兒童藝術節將於4月2至5日登場，市府規畫每天下午在新竹州廳旁都有「新竹味市集」、「好好手感市集」30家美食與文創攤位，今年邀來新竹在地東門市場人氣甜點「那顆桔子」、文青小店「無恙」、質感手作「明白甜點店」，更引進新竹味市集限定拍貼機，讓民眾免費拍照留念，好吃又好玩。

市長林智堅說，新竹味市集相當受民眾歡迎，今年兒藝節市府將新竹特色美食與文創業者聚集於市府州廳旁，結合幸福廣場、府後街、親水公園等地的街頭藝人表演，並搭配光雕活動設置發光雲朵造型裝置藝術，歡迎民眾到市集現場打卡拍照。

市府表示，兒藝節期間每天都有30家攤位，包括「那顆桔子」將天然食材融入手感溫度的貝果，推出人氣甜點；新竹在地質感店家「無恙」則以日式飯糰、手工餅乾、飲品帶來健康溫暖的輕食體驗。

更有來自高雄的「NALIO」帶來自製手作蠟燭，設計專屬每座城市的獨特香味；嘉義的「河路工作室」用單純又實在的材料傳達純淨簡單的清潔理念；充滿溫暖手感的文創店家「卵卵lwalwa」則以黏土雕塑帶來獨特且溫暖的印象，還有「MarMarBarBar手作童衣」以手工打造精緻童裝，都將創造不同的市集體驗。

教育處表示，今年兒藝節新竹左岸白天變身「風的運動場」，有六大遊具帶孩童體驗高空探索，舊城區的新竹州廳則有免費樂高展，下午還有新竹味市集可逛，夜間還有摩登大州廳光雕秀、街頭藝人表演，一天絕對不夠玩，市府也推出「來去新竹住一晚」方案，13家飯店旅宿業者推出兒藝節住宿優惠，贈送動物園、遊樂園門票等，邀全台民眾一起同樂。

新竹味市集回歸，4月2日至5日每日下午4點隆重開市。資料照／新竹市政府提供
新竹味市集回歸，4月2日至5日每日下午4點隆重開市。資料照／新竹市政府提供
今年搭配光雕活動，設置發光雲朵造型裝置藝術。圖／新竹市政府提供
今年搭配光雕活動，設置發光雲朵造型裝置藝術。圖／新竹市政府提供
今年引進新竹味市集限定拍貼機。圖／新竹市政府提供
今年引進新竹味市集限定拍貼機。圖／新竹市政府提供

新竹 人氣甜點 文創

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