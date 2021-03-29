快訊

評／半導體主導軍事發展？愛國者飛彈屹立不搖的關鍵

轉向了！救援重大進展 長賜號最新畫面出爐「船頭已脫離岸邊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市中隘里、南港里停水訊息看這裡！市府設3處供水點

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅今訪視演練加水。記者王駿杰／攝影
林智堅今訪視演練加水。記者王駿杰／攝影

水情告急，新竹市中隘里、南港里部分區域下周二起（4月6日）一周將有2天停止供水，預計438戶受影響。為協助停水家戶，市府在中隘里設置2處、4個水塔供水點，南港里設置1處、2個水塔供水點，總計3處、6個水塔將由消防隊17台水車協助供水，可承載69噸自來水供民眾使用。

林智堅今訪視演練加水，市府工務處指出，經區公所、水資源公司的盤點，竹市中隘里設置2處供水點，總計四水塔，分別為中隘市民活動中心（中華路六段703巷23弄7-1號）、亞歷山大花園特區（中華路六段799巷）。南港里則在市民活動中心前（南港街48號）設置兩水塔作為供水點。

這三處將由消防隊協助供給自來水，每座水塔儲水量達1噸多，消防車注水不到5分鐘即可加滿。若民眾自家儲備水源有不足部分，可至供水點取用。

工務處指出，為號召全民抗旱總動員，市府祭出獎勵，只要民眾5、6月任一期帳單用水量較上期節省超過5%，即可參加抽獎、有機會獲得Apple Watch！「抗旱節水大隊」下周將辦理10場抗旱節水宣導說明會，呼籲民眾以「每人節水5%」，企業、商家「節水10%」為目標，為這場抗旱延長賽做好準備。

水情告急，新竹市中隘里、南港里部分區域下周二起（4月6日）一周將有2天停止供水，預計438戶受影響。記者王駿杰／攝影
水情告急，新竹市中隘里、南港里部分區域下周二起（4月6日）一周將有2天停止供水，預計438戶受影響。記者王駿杰／攝影
新竹市中隘里、南港里部分區域下周二起（4月6日）一周將有2天停止供水，今演練加水。記者王駿杰／攝影
新竹市中隘里、南港里部分區域下周二起（4月6日）一周將有2天停止供水，今演練加水。記者王駿杰／攝影

抗旱 新竹 林智堅

延伸閱讀

抗旱掃墓不要燒雜草！台中墓地火災燒掉一輛BMW給祖先

影／因應供五停二 苗栗辦理旱災緊急供水演練

水荒延長賽 彰化烏溪田中伏流水井1個月後供水

高雄水情4月1日將亮橙燈 市府提前演練水車供水

相關新聞

限水預備！台中有小學水塔不夠水 要學生帶兩瓶水到校

旱災影響，台中市下周進入限水，市區多所小學已展開限水的預備措施，有的請家長會為學生準備飲用水，有的請學生自備兩瓶水，若是...

竹市中隘里、南港里停水訊息看這裡！市府設3處供水點

水情告急，新竹市中隘里、南港里部分區域下周二起（4月6日）一周將有2天停止供水，預計438戶受影響。為協助停水家戶，市府...

廣角鏡／乾著急！ 鯉魚潭清淤 日月潭淨潭

今年面臨嚴重乾旱，苗栗縣鯉魚潭水庫啟動1992年營運以來首次清淤，軍方人員、機具已進駐作業。南投縣日月潭水位下降嚴重，潭...

彰化和美漏水溢馬路 反映5天才搶修

目前正逢缺水限水之際，彰化縣和美鎮愛和路卻傳出管線疑似破裂造成漏水，除冒出路面還流入水溝中，讓附近住戶十分不捨得，也擔心...

視察高屏伏流水 蘇揆：已超前部署

高雄用水4月1日起轉橙色燈號，行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、高雄市長陳其邁視察高屏攔河堰上游伏流水工程，呼籲用水大戶與...

苗栗2水庫水位驟降 水利署趁機擬清淤57萬噸

苗栗縣頭屋鄉明德及三義鯉魚潭水庫水位驟降，經濟部水利署趁水庫乾涸期發包清淤，明德水庫預計清33萬噸淤泥，鯉魚潭水庫預計清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。