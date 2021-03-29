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竹市中隘里、南港里停水訊息看這裡！市府設3處供水點
水情告急，新竹市中隘里、南港里部分區域下周二起（4月6日）一周將有2天停止供水，預計438戶受影響。為協助停水家戶，市府在中隘里設置2處、4個水塔供水點，南港里設置1處、2個水塔供水點，總計3處、6個水塔將由消防隊17台水車協助供水，可承載69噸自來水供民眾使用。
林智堅今訪視演練加水，市府工務處指出，經區公所、水資源公司的盤點，竹市中隘里設置2處供水點，總計四水塔，分別為中隘市民活動中心（中華路六段703巷23弄7-1號）、亞歷山大花園特區（中華路六段799巷）。南港里則在市民活動中心前（南港街48號）設置兩水塔作為供水點。
這三處將由消防隊協助供給自來水，每座水塔儲水量達1噸多，消防車注水不到5分鐘即可加滿。若民眾自家儲備水源有不足部分，可至供水點取用。
工務處指出，為號召全民抗旱總動員，市府祭出獎勵，只要民眾5、6月任一期帳單用水量較上期節省超過5%，即可參加抽獎、有機會獲得Apple Watch！「抗旱節水大隊」下周將辦理10場抗旱節水宣導說明會，呼籲民眾以「每人節水5%」，企業、商家「節水10%」為目標，為這場抗旱延長賽做好準備。
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