致力推動泰雅族語 黃美萍獲全國績優語推人員第一名

新竹縣尖石鄉泰雅族人黃美萍從小就在家庭耳濡目染下學會講族語，因不捨母語逐漸消失，她成為鄉公所原住民族語言推廣人員，除定期舉辦族語聚會，公所辦理說明會時也協助翻譯溝通，並輔導族語保母及泰雅語沈浸式幼兒園等，黃美萍積極推廣族語獲得原住民族委員會的肯定，在全國130多名競爭者中，拿下109年度全國績優語推人員評鑑考核第一名。

55歲的黃美萍說，父親是部落耆老，小時候就經常聽到父親用族語為族人排解紛爭，而她也在這樣的環境下自然而然地學會族語，就讀小學二年級時，因學校禁止方言，加上鄉裡小孩學齡後大多到平地上學，族語開始走入失落的幾十年。

黃美萍擔心族語流失，擔任公所原住民族語言推廣人員，致力推動族語，近2年每周四上午都會在水田文建站舉辦族語聚會，吸引20多名長輩參加，用族語說部落故事及分享人生經歷，她也做好語調採集工作，希望長輩們回家後能將學習的短文、觀賞的影片，回家與家人分享。

此外，黃美萍也會在公所辦理部落說明會時提供現場翻譯，並協助用族語說明鄉內土地糾紛以及原住民保險事宜、祖靈祭或各項大型活動的族語看板宣導，在公所服務台也張貼族語句子，輔導族語保母及泰雅語沈浸式幼兒園，甚至line的貼圖也會使用族語單字。