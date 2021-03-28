放棄外商高薪從警員幹起 拚警大碩士畢業成表率

桃園警分局景福所警員吳振詩曾是外商派駐大陸深圳工作拿高薪，卻無法回台發展萌生去意，他為尋求穩定工作，在從警國小同學建議下，他考取擔任警職，又為尋求突破，前年考取警大法研所在職進修，今年畢業即將派任市警局巡官，分局長邱紹洲今天下午表示，吳在勤務工作之餘，善用時間讀書進修相當難得，可為基層員警表率。

6年級的吳振詩自中原大學企管系畢業，進入日商貿易公司服務，以優異外語及能力，被指派赴大陸深圳擔任駐點人員，負責推銷和產品展售工作，受到重用，薪資約達10萬元。他說，在日商公司6、7年，只能2、3個月返台一次，他不像其他同事在大陸落地生根，決定離職回台發展。

他回台應徵私人企業工作，因過去資歷，仍屢被詢問是否赴大陸工作，他某次遇見從警的國小同學聊及，該同學建議他轉任警職，他連續2年報考終於錄取，2012年分發回桃園家鄉工作，在警職期間娶妻生子，日籍老闆曾聯絡找他回去上班，因他決定在警界發展而婉拒，他說，警察工作穩定具挑戰性，若想要升遷必須進修，他利用勤餘時間，專心研讀相關法律書籍，加強本職學能，前年考取警大法律研究所，至今年3月完成學業返回崗位。