說好的加里山三角點標牌 怎麼會一塊也不留
苗栗縣加里山之美，有台灣富士山稱號，假日遊客登山絡繹不絕，但山頂三角點11塊標示牌，今年初還有11塊，昨天剩下2塊，今天全部不翼而飛，許多山友小百岳初體驗，因此敗興而歸，加里山達人李姓女山友呼籲發揮公德心。
李姓女山友10年內二度完登百岳，也愛山成癡，登加里山如家常便飯，經常1周攀登2次，她今天有感而發，她說，今年初加里山頂一等三角點標高2220公尺，還有11塊山友或是社團製作的標牌，供拍照留念，昨天她上山剩2塊，今天再上山，一塊都沒有，讓許多遊客大失所望。
李姓山友說，加里山是中級山、小百岳，山形如日本富士山，有時壯闊的雲海，讓人有遠離塵囂，去年、今年因疫情，登山人潮大爆發，假日甚至會發生塞車，很多遊客攻三角頂，希望拍照留念，也不知道什麼原因，今天一塊標示牌都沒有，一些山友敗興而歸。
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