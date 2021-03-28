竹縣推動客語認證有成 去年249人通過初級認證

新竹縣客家人口比例高達7成3，為讓公務員能使用客語服務民眾，縣府積極推動客語認證及客家文化，目前竹縣公務員有249人通過客語能力初級認證，縣長楊文科近日也親自頒發禮券，鼓勵去年度通過客語初級認證的公教人員。

楊文科表示，新竹縣政府主管有11人通過初級認證，推動客語認證績優單位有芎林鄉公所、華山國中、衛生局、稅務局、消防局及瓦斯公司，明年也將編列預算頒發獎勵金，感謝各單位配合推動客語認證。

芎林鄉長黃正彪表示，他經常鼓勵公所同仁講客語，也鼓勵他們報名考取認證，去年公所有26人參加客語認證，15人通過初級，3人通過中級及1人通過高級。

民政處指出，對新竹縣大部分民眾而言，說客家話並不難，只是沒有參加認證，為推廣客語，縣府特別祭出獎勵金，鼓勵縣民、縣府所屬機關及鄉鎮市公所職員工參加客語檢定，通過初級至中高級認證者，可分別獲得1000至3000元的現金或禮券。

今年待客家委員會核定去年度推動客語為通行語執行成效獎勵金後，將繼續辦理獎勵計畫，並將在新竹縣增設考場，方便民眾參加認證，歡迎民眾一起來報名。