快訊

攝影師空拍驚見「調色盤」散落地面 網友直呼美呆了！

新竹動物園入園突破200萬人 林智堅：已成必訪景點

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
慶祝入園突破200萬人次，新竹市立動物園今舉行限定「奇幻泡泡秀」、「動物光影秀」、「臉譜彩繪」等免費活動，民眾只要身份證字號有「200」就能免費入園。圖／新竹市政府提供
慶祝入園突破200萬人次，新竹市立動物園今舉行限定「奇幻泡泡秀」、「動物光影秀」、「臉譜彩繪」等免費活動，民眾只要身份證字號有「200」就能免費入園。圖／新竹市政府提供

慶祝入園突破200萬人次，新竹市立動物園今舉行限定「奇幻泡泡秀」、「動物光影秀」、「臉譜彩繪」等免費活動，民眾只要身份證字號有「200」就能免費入園，一早尚未開開園就有許多民眾大排長龍等待入園。新竹市長林智堅也現身歡慶，他說，重新開園後的動物園已經成為必訪景點，更是城市外交大使，讓竹市與日本東武動物園相互交流，感謝民眾支持。

新竹市立動物園今有有操縱泡泡的藝術家與大家互動；還有「動物光影秀」，利用光影說故事；河馬「樂樂」玩偶驚喜現身，現場充滿大小朋友歡笑聲。

林智堅表示，新竹市立動物園第200萬人次幸運者李當期來自新北，還是第一次到訪動物園，其實市立動物園已經有85年歷史，他小時候第一次寫生就在此，長大後再訪，景物依舊，但是動物們卻不快樂。他當上市長後，積極改造動物園，2.7公頃空間投入3億多經費，以不移動植物為主，重新設計出友善動物、民眾的遊園路線。重生的新竹動物園變成熱門景點，吸引更多民眾來訪，市府也在此宣導生命教育，持續照顧動物夥伴。

動物園園長楊礎遠表示，市立動物園為全台原址現存最古老的動物園，是許多老新竹人的回憶，改造後成為外縣市旅客造訪新竹市的熱門景點之一，短短一年兩個月即突破200萬人次入園參觀，總收入也超過6700萬元，今也有許多民眾出示證件享優惠，身份證字號具「200」就能免費入園，讓許多陪伴小朋友的家長直呼有活動又有優惠，很值得。

動物園表示，上周日（21日）迎接200萬人入園，這次也邀請幸運得主李當期一起同樂，李男也帶著家人一同前來參與，現場也抽出幸運的20名民眾帶回認養卡，除了可以增進動物福祉，也可以享未來一年免門票入園等優惠。

產發處表示，目前仍在防疫階段因應疫情採取最高標準，入園皆須配戴口罩與使用酒精消毒，體溫若是超過37.5度也會婉拒入場，並宣導全程配戴口罩，確保活動最高安全品質，希望能讓民眾玩得開心。

新竹市立動物園今舉行限定「奇幻泡泡秀」、「動物光影秀」、「臉譜彩繪」等免費活動。圖／新竹市政府提供
新竹市立動物園今舉行限定「奇幻泡泡秀」、「動物光影秀」、「臉譜彩繪」等免費活動。圖／新竹市政府提供

動物園 新竹

相關新聞

「她身體仍有被性侵的記憶」 桃園獲獎社工談個案心酸

桃園市今天表揚50名優秀的社工及13名社政人員，其中勵馨基金會桃園分事務所主任賴文珍，擔任社工已27年，協助眾多受暴力、...

竹縣30日辦災害防救演習 竹北地區將發布災防告警訊息

為因應極端氣候所帶來各種艱鉅挑戰，新竹縣預計3月30日下午1點30分辦理災害防救演習，演習期間將配合演習情境進行發布災防...

桃園鐵路地下化沿線影響170戶房屋 里長嘆：心情忐忑

桃園鐵路地下化綜合規畫去年獲行政院核定，預計明年4月動工，部分住戶因不願房子被拆而抗爭，市議員陳美梅指出，民眾不是沒反彈...

青年推18歲公民權 鄭文燦：2年內修憲一定成功

修憲議題近來成焦點，桃園市青年諮詢委員會今發表「18歲公民權」青年5點宣言，呼籲市府及桃市青年局打造良好公民意識。市長鄭...

竹縣6鄉鎮市獲核定4230萬元 將改善城鎮風貌

新竹縣政府爭取內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」8案，獲核定總經費4230萬元，規畫在竹北市、竹東鎮、新豐鄉、芎...

倒數五天！林智堅公開兩天一夜兒藝節全攻略

2021新竹市兒童藝術節倒數五天，市長林智堅今依孩童年齡公布兒藝節2日「全攻略」，全年齡兒童白天可玩Pushbike、看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。