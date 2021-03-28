新竹動物園入園突破200萬人 林智堅：已成必訪景點

慶祝入園突破200萬人次，新竹市立動物園今舉行限定「奇幻泡泡秀」、「動物光影秀」、「臉譜彩繪」等免費活動，民眾只要身份證字號有「200」就能免費入園，一早尚未開開園就有許多民眾大排長龍等待入園。新竹市長林智堅也現身歡慶，他說，重新開園後的動物園已經成為必訪景點，更是城市外交大使，讓竹市與日本東武動物園相互交流，感謝民眾支持。

新竹市立動物園今有有操縱泡泡的藝術家與大家互動；還有「動物光影秀」，利用光影說故事；河馬「樂樂」玩偶驚喜現身，現場充滿大小朋友歡笑聲。

林智堅表示，新竹市立動物園第200萬人次幸運者李當期來自新北，還是第一次到訪動物園，其實市立動物園已經有85年歷史，他小時候第一次寫生就在此，長大後再訪，景物依舊，但是動物們卻不快樂。他當上市長後，積極改造動物園，2.7公頃空間投入3億多經費，以不移動植物為主，重新設計出友善動物、民眾的遊園路線。重生的新竹動物園變成熱門景點，吸引更多民眾來訪，市府也在此宣導生命教育，持續照顧動物夥伴。

動物園園長楊礎遠表示，市立動物園為全台原址現存最古老的動物園，是許多老新竹人的回憶，改造後成為外縣市旅客造訪新竹市的熱門景點之一，短短一年兩個月即突破200萬人次入園參觀，總收入也超過6700萬元，今也有許多民眾出示證件享優惠，身份證字號具「200」就能免費入園，讓許多陪伴小朋友的家長直呼有活動又有優惠，很值得。

動物園表示，上周日（21日）迎接200萬人入園，這次也邀請幸運得主李當期一起同樂，李男也帶著家人一同前來參與，現場也抽出幸運的20名民眾帶回認養卡，除了可以增進動物福祉，也可以享未來一年免門票入園等優惠。