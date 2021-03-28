青年節表揚 鄭文燦：進步力量推動台灣民主改革
桃園市長鄭文燦今上午前往桃園市南區青少年活動中心，參加青年節活動表揚活動。鄭文燦致詞表示，民法已下修成年年齡為18歲，各政黨及社團也正積極討論18歲公民權的修憲案，透過凝聚共識讓台灣趕上世界潮流，然而有公民權利相對就有公民責任，期盼政府培養年輕一代相應的公民意識。
救國團桃園市團務指導委員會今舉辦「桃園市各界慶祝中華民國110年青年節社會及學校優秀青年表揚大會」，本次活動表揚12位社會優秀青年、9位大專優秀青年、26位中高等學校優秀青年及66位桃青文學比賽獲獎者，共113位各領域優秀青年。
鄭文燦說，青年有夢想、行動力，不僅是國家的未來，也是社會進步的泉源，他在大學時代參加許多社會服務、公共參與，推動了台灣的民主改革，台灣也正進入一個年輕世代積極參與公共事務的年代。
桃園市110年青年節表揚大會籌備委員會主席吳柏仁表示，青年節隨著時間演進，被賦予的任務與使命也不近相同，今年青籌會與社會青年一同拜會市府及議會，為政策提供相關意見，也讓更多人瞭解青年節的意義。
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