「她身體仍有被性侵的記憶」 桃園獲獎社工談個案心酸
桃園市今天表揚50名優秀的社工及13名社政人員，其中勵馨基金會桃園分事務所主任賴文珍，擔任社工已27年，協助眾多受暴力、性侵害等纏身的孩子，榮獲傑出領航獎；從事社工約3年的謝宥均，獲頒潛力新秀獎，他笑稱自己是社工界少見的男性，更直呼，「體力活要全包，水電也要會」。
「社會對性侵害仍有太多汙名化！」賴文珍說，很多人還在檢討受害人穿太露，勵馨過去經營少女庇護家園，曾有女個案，因為出庭暫時被帶離家園，家人都會說很想她，買東西、帶禮物給她，跟她說「這是爸爸特別買給妳的」，結果個案回來就改口說沒有被爸爸性侵，她認為，政府在這方面的政策還要多做改善，加深探討。
賴文珍回憶最難過的一次經歷，她表示，曾和某個女個案走在台北市街頭，個案卻突然跟她說，「我聞到爸爸的味道」，即便幫助她回歸社會，但個案的身體仍記得被性侵的記憶，讓她相當難過。她呼籲，社宅也應提供給這些受害者，不要將他們安置在集中住宅，工作、上學環境都要提升才對。
在平鎮家庭服務中心擔任社工的謝宥均指出，男社工本來就比較少，但也顯現出男性的優勢，除社工提供的主要服務，協助個案回歸安穩的生活外，體力活如搬東西，甚至連修水電都會一點，且服務個案時較不用擔心人身安全。
談及服務的個案，謝宥均坦言，曾有一個精神障礙的單親媽媽輕生，讓他覺得落寞跟失落。他表示，當時不斷關心那位單親媽媽，帶她就醫、找工作，對其家人也很照顧，豈料該名單親媽媽卻選擇在某天凌晨從11樓跳下，雖然大難不死但已半身癱瘓，他感嘆，雖然社工服務的案例僅有三分之一會成功，但能幫助到許多社會底層的人，讓他相當有成就感。
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