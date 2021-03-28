桃園鐵路地下化沿線影響170戶房屋 里長嘆：心情忐忑

桃園鐵路地下化綜合規畫去年獲行政院核定，預計明年4月動工，部分住戶因不願房子被拆而抗爭，市議員陳美梅指出，民眾不是沒反彈，是不了解自家房子有沒有要被拆，要求多開說明會解釋；對此都發局長盧維屏坦言，「的確必須抱歉」，雖然都有通知，但民眾不一定清楚拆遷範圍，待內政部審查定案後，會再向拆遷戶說明。

「如果不是其中一個里民反映，詢問住家是不是要被拆，我們到現在都還不知道」，中壢區德義里長楊建雲說，剛開始資訊沒有很透明，里民臨時被通知要拆遷，第一場說明會場面蠻激烈，住戶都沒辦法接受，目前還是有部分住戶不同意。他感嘆，拆遷範圍還沒真的定案，「心情忐忑啊，但也只能且走且看」。

陳美梅詢問，鐵路地下化沿線總共會影響幾戶民宅？大部分的民眾都會認為家住的好好的，不希望突然要搬走，但仍有許多民眾向她反映，不清楚鐵路地下化的拆遷範圍，要求市府多傳遞相關資訊。市議員徐景文說，中壢德義里要拆60幾戶，地方上有好多戶抗爭，民怨沸騰，市府如何處置？

盧維屏表示，鐵路地下化沿線會被影響的房屋約170戶，只要有碰到民眾的地，要變更都市契約，一定會通知地主，有些更已通知2次，的確有個問題，雖然民眾知道地會被徵收，但是不一定會知道被徵收多少，須把地圖放大，套上地籍、房子位置才會知道目前的詳細拆遷範圍，民眾常抱怨，「咦原來這邊有被徵收」。

談及抗爭不斷，都發局綜合規畫科長陳志偉說，目前以萬壽路三段周遭及德義里較多，萬壽路三段周遭，原本市府欲替住戶異地安置，不過民眾掛白布條抗議，堅持維持現況，市府也尊重，但因部分20多住戶，房舍部分違建占用鐵路與國有財產署用地，即便現在維持「倉庫區」，後續仍會面臨拆遷。

陳志偉表示，已在德義里辦公室張貼拆遷範圍圖、舉辦多場說明會，他也直呼，「無法掛保證這次拆遷範圍會定案」，還要等中央核定、鐵道局施工，不過只要有修正、更改範圍，都會第一時間告知民眾。