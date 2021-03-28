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青年推18歲公民權 鄭文燦：2年內修憲一定成功

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市青年諮詢委員會今發表「18歲公民權」青年5點宣言，桃園市長鄭文燦簽署宣言。記者朱冠諭／攝影
桃園市青年諮詢委員會今發表「18歲公民權」青年5點宣言，桃園市長鄭文燦簽署宣言。記者朱冠諭／攝影

修憲議題近來成焦點，桃園市青年諮詢委員會今發表「18歲公民權」青年5點宣言，呼籲市府及桃市青年局打造良好公民意識。市長鄭文燦表示，他有信心未來2年修憲一定會成功，市府也希望能夠陪伴這個青年從公民參與、形成公民意識，進而落實公民權利，也培養公民責任。

鄭文燦說，民法已將成年定義從20歲下修到18歲，將於2023年施行，但18歲公民權需要修憲，且有400多種法律要修改，所幸近年社會和各政黨對18歲公民權逐漸形成共識；過去他在大學時代也推動學生憲章，目的希望透過校園民主及學生自治培養公民意識。

鄭文燦表示，現在他擔任市長，會全力支持落實18歲公民權，也需要與社會大眾和各政黨溝通，但最重要是陪伴孩子從青少年到青年的階段，以對話方式，讓18歲公民權成爲台灣邁向更成熟民主國家的里程碑。

監委葉大華表示，聯合國兒童權利公約最重要精神，不是當孩子受到侵害時才保障，而是讓兒童可以成長為負責任的個體；推動18歲公民權運動，標誌台灣社會轉型正義和世代正義，尤其台灣青年人口成長，但年輕世代不一定都能順利適應進到社會職場，希望國家盡全力保障青年轉型的責任，而不只將青年當作諮詢對象。

桃園青年諮詢委員黃大益表示，明天是青年節，也是桃園第3屆青年諮詢委員任期滿1週年的日子，他們藉此發表18歲公民權宣言，希望以青年角度提供意見，青年諮詢委員也親自利用上下課後的時間，一起集結想法，這也是全國少數縣市由青年主辦的活動。

桃園市青年諮詢委員會今發表「18歲公民權」青年5點宣言，監委葉大華致詞。記者朱冠諭／攝影
桃園市青年諮詢委員會今發表「18歲公民權」青年5點宣言，監委葉大華致詞。記者朱冠諭／攝影
桃園市青年諮詢委員會今發表「18歲公民權」青年5點宣言。記者朱冠諭／攝影
桃園市青年諮詢委員會今發表「18歲公民權」青年5點宣言。記者朱冠諭／攝影
桃園市青年諮詢委員會今發表「18歲公民權」青年5點宣言。記者朱冠諭／攝影
桃園市青年諮詢委員會今發表「18歲公民權」青年5點宣言。記者朱冠諭／攝影
桃園市青年諮詢委員會今發表「18歲公民權」青年5點宣言，桃園市長鄭文燦致詞。記者朱冠諭／攝影
桃園市青年諮詢委員會今發表「18歲公民權」青年5點宣言，桃園市長鄭文燦致詞。記者朱冠諭／攝影
桃園市青年諮詢委員會今發表「18歲公民權」青年5點宣言，桃園青年諮詢委員黃大益致詞。記者朱冠諭／攝影
桃園市青年諮詢委員會今發表「18歲公民權」青年5點宣言，桃園青年諮詢委員黃大益致詞。記者朱冠諭／攝影

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