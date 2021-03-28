竹縣6鄉鎮市獲核定4230萬元 將改善城鎮風貌

新竹縣政府爭取內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」8案，獲核定總經費4230萬元，規畫在竹北市、竹東鎮、新豐鄉、芎林鄉、尖石鄉及五峰鄉6鄉鎮市，進行開放空間及公共設施整建、綠帶周邊環境整理、步行環境改善建設等計畫，各項工程預計今年年中發包，最快年底前完工。

縣長楊文科表示，為促進城鎮再生，內政部營建署推出城鎮之心，去年底公布該項計畫，縣府召開計畫提案說明會，邀請有意提案鄉鎮市公所參與，共同討論提案方向，並會同新竹縣環境景觀總顧問協助，在縣府團隊與各鄉鎮公所、專業團隊合作下，順利獲得中央補助。

交旅處表示，此項計畫主要聚焦在城鎮特色景觀的設計與改造，進行鄉鎮自然、人文及生活環境改善。獲核定的8案中，有4案是針對公園及公園周邊規畫，包括芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園、竹北市福興公園與縣福公園、竹東鎮頭重里富榮公園，以及新豐鄉公園盤點及規畫。

其中，芎林鄉的鄧雨賢音樂文化公園已興建十多年，園內設施老舊，此次計畫預計將老舊公園地板木棧道拆除，並規畫天然草皮與石材設立天然座椅等，提供更優質戶外展演空間。

其餘4案則包括五峰鄉溫泉風景區、尖石鄉小錦屏與馬胎古道公共空間及周邊改善，及由縣府執行的「110年度新竹縣環境景觀總顧問執行計畫」，將委託專業團隊輔導新竹縣執行中或擬議中的各項公共建設，而「110年度新竹縣社區規劃師駐地輔導計畫」，則委託專業團隊辦理說明會、研習課程、歷年社區小旅行優良案例參訪等課程及活動，輔導縣內社區打造亮點，打造城鄉新風貌。