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倒數五天！林智堅公開兩天一夜兒藝節全攻略

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅體驗遊具「小小勇士越野場」四方形攀岩場。圖／新竹市政府提供
林智堅體驗遊具「小小勇士越野場」四方形攀岩場。圖／新竹市政府提供

2021新竹市兒童藝術節倒數五天，市長林智堅今依孩童年齡公布兒藝節2日「全攻略」，全年齡兒童白天可玩Pushbike、看街頭藝人表演、晚上還能看光雕；7至12歲孩童可玩「高空體驗」遊具，新竹州廳的樂高展2至12歲都能玩，家長則可到新竹美味市集吃美食逛文創攤。

林智堅表示，今年兒藝節攻略分為適合2至6歲的小朋友與7至12歲的大朋友兩種路線，邀請爸媽帶孩子到新竹住一晚，兩天一夜玩透透。

2至6歲部分，第一天可在新竹左岸體驗捷安特Pushbike模擬賽道－觀賞街頭藝人演出─左岸小餐車午餐─「迷亂時空」遊具－飛天王國互動劇演出－傍晚至市區看州廳光雕－晚餐－來去新竹住一晚。

第二天可至新竹州廳樂高展－ 友善店家親子餐廳午餐－州廳街頭藝人表演－中央公園共融遊具（或參與小塹有約套裝行程）－傍晚新竹味市集漫步。

今年市府與捷安特合作，在全新打造的滑輪公園設置Pushbike體驗，每天10點半、11點半、下午1點、下午2點則有街頭藝人表演。「迷亂時空」則是為學齡前嬰兒設計專屬的障礙體感空間，對面的「八爪健身舞台」可看兒童音樂劇「飛天王國極限挑戰大賽」，演出時間為每天的11點、下午2點、下午4點，一次30分鐘。

7至12歲部分，第一天左岸日可玩空中滑板－漂浮飛行人 －午餐－神奇階梯－漫步雲端之經典重現─小小勇士越野場－回到市區看州廳光雕－晚餐－來去新竹住一晚。

第二天左岸與舊城區能體驗左岸「迷你棒球」－飛天王國互動劇演出－兒藝節友善店家午餐－樂高展－傍晚新竹味市集漫步。

林智堅說，遊具「空中滑板」與「漂浮飛行人」每天限額300名，想玩的話一定要先去排隊。迷你棒球打擊體驗有「迷你全壘打王」與「迷你三振王」互動遊戲；市府周邊每天下午還有30攤「新竹味市集」，集結新竹在地美食與文創，回到市區後一定要去逛。

遊具「空中滑板」將騰空滑行30至35公尺。圖／新竹市政府提供
遊具「空中滑板」將騰空滑行30至35公尺。圖／新竹市政府提供
「迷亂時空」是為學齡前嬰兒設計專屬的障礙體感空間。圖／新竹市政府提供
「迷亂時空」是為學齡前嬰兒設計專屬的障礙體感空間。圖／新竹市政府提供
「迷亂時空」是為學齡前嬰兒設計專屬的障礙體感空間，提供視覺、觸覺探索。圖／新竹市政府提供
「迷亂時空」是為學齡前嬰兒設計專屬的障礙體感空間，提供視覺、觸覺探索。圖／新竹市政府提供

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