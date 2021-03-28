3處半套交流道不便 苗栗爭取台61線增設另半套

台61線西濱快速公路台中市大甲交流道至苗栗縣通霄一交流道，14公里間僅設置3處「南出北入」半套匝道，以致北返車輛必須繞回頭多行10多公里，苗栗縣政府爭取在140線縣道以南，台61線131公里處增設另半套「南入北出」匝道，嘉惠苗栗縣、台中市邊境居民交通需求。

台61線房裡以南路段立體化2018年3月通車，地方人士強烈反映134公里大甲交流道至121公里通霄一交流道區間，通苑僅設置3處南出北入半套匝道，以致台中大甲及苗栗苑裡邊境居民，通過大甲匝道後，須繞駛至通霄一交流道才能繞返，苗栗縣政府工務處辦理可行性研究，今年初提報增設匝道計畫，日前完成初核會議，工務處將據以修正，陳報公路總局。

工務處指出，計畫規畫增設匝道位置在140線以南（台61線約131公里處），設置南入北出匝道，估計總經費約7.26億元，其中工程費約6.66億元，用地費約6000萬元，預定工期約36個月，加上用地取得，約60個月內完工，可望促進140縣道，與台1、國3、幼獅工業區聯外重要道路，強化海線周邊醫療資源救難便捷通道。