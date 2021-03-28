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兒童節連假溜小孩 來竹北與Hello Kitty、布丁狗同歡

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
清明兒童節連假即將到來，竹北市公所連續多年舉辦大型兒童節活動，今年取得三麗鷗授權，邀請Hello Kitty、布丁狗、大寶大型人偶一起同歡。圖／竹北市公所提供
清明兒童節連假即將到來，竹北市公所連續多年舉辦大型兒童節活動，今年取得三麗鷗授權，邀請Hello Kitty、布丁狗、大寶大型人偶一起同歡。圖／竹北市公所提供

清明兒童節連假即將到來，新竹縣竹北市公所連續多年舉辦大型兒童節活動，今年取得三麗鷗授權，邀請Hello Kitty布丁狗、大寶大型人偶一起同歡，4月2日上午9點半開幕當天，也號召三麗鷗家族粉絲著服裝或配件，大手牽小手一起幸福扮裝大遊行，也歡迎大小朋友2日到4日一連3天都來盡情玩耍。

竹北市公所表示，今年兒童節以「幸福滿竹遊樂園」為主題，活動場地在嘉豐五路一段與福興東路二段的文小1預定地，除了在開幕及閉幕將分別邀請兒童界大明星Hello Kitty、布丁狗、大寶大型人偶與民眾拍照同歡，也規畫許多免費遊樂設施。

除了有17座大型遊樂氣墊，還有超人氣的鐳戰競賽、酷炫VR科技體驗、摩天輪、飛行船、碰碰車，以及紙雕互動藝術講座、兒童劇、小丑氣球秀、魔術、魔幻泡泡趴等表演節目，現場也有美食胖卡餐車、闖關遊戲及手作DIY區，參加創意比賽還能拿獎品。此外，今年特別引進繽紛的貨櫃屋打造幸福滿竹之家，提供打卡新地標。

竹北市公所說，幫連假活動暖場，也發起「三麗鷗粉絲召集令」，民眾只要在3月31日前，完成邀約好友參與開幕大遊行任務，即可參加抽獎，有機會抽限量的布丁狗防水收納袋、兒童節限定款Hello Kitty、布丁狗、大寶圖案馬克杯；另有布丁狗應援團活動，可抽限量布丁狗玩偶，相關訊息請可到活動官網或是臉書「藝遊竹北」粉專查詢。

開幕當天也邀請大小朋友一起扮裝成三麗鷗家族的任何一位明星，或穿著、配戴各種三麗鷗配件來遊園，如Hello Kitty圖案服裝、紅色蝴蝶結或布丁狗帽等各種創意形式，現場將發送限量的Hello Kitty、布丁狗、大寶圖案氣球，歡迎一起來玩。

4月2日上午9點半開幕當天有幸福扮裝大遊行，2日到4日一連3天也安排滿滿的精采表演。圖／竹北市公所提供
4月2日上午9點半開幕當天有幸福扮裝大遊行，2日到4日一連3天也安排滿滿的精采表演。圖／竹北市公所提供
竹北市公所4月2日起將在文小1預定地一連3天舉辦兒童節活動。圖／竹北市公所提供
竹北市公所4月2日起將在文小1預定地一連3天舉辦兒童節活動。圖／竹北市公所提供

布丁狗 Hello Kitty 兒童節

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