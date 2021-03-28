兒童節連假溜小孩 來竹北與Hello Kitty、布丁狗同歡

清明兒童節連假即將到來，新竹縣竹北市公所連續多年舉辦大型兒童節活動，今年取得三麗鷗授權，邀請Hello Kitty、布丁狗、大寶大型人偶一起同歡，4月2日上午9點半開幕當天，也號召三麗鷗家族粉絲著服裝或配件，大手牽小手一起幸福扮裝大遊行，也歡迎大小朋友2日到4日一連3天都來盡情玩耍。

竹北市公所表示，今年兒童節以「幸福滿竹遊樂園」為主題，活動場地在嘉豐五路一段與福興東路二段的文小1預定地，除了在開幕及閉幕將分別邀請兒童界大明星Hello Kitty、布丁狗、大寶大型人偶與民眾拍照同歡，也規畫許多免費遊樂設施。

除了有17座大型遊樂氣墊，還有超人氣的鐳戰競賽、酷炫VR科技體驗、摩天輪、飛行船、碰碰車，以及紙雕互動藝術講座、兒童劇、小丑氣球秀、魔術、魔幻泡泡趴等表演節目，現場也有美食胖卡餐車、闖關遊戲及手作DIY區，參加創意比賽還能拿獎品。此外，今年特別引進繽紛的貨櫃屋打造幸福滿竹之家，提供打卡新地標。

竹北市公所說，幫連假活動暖場，也發起「三麗鷗粉絲召集令」，民眾只要在3月31日前，完成邀約好友參與開幕大遊行任務，即可參加抽獎，有機會抽限量的布丁狗防水收納袋、兒童節限定款Hello Kitty、布丁狗、大寶圖案馬克杯；另有布丁狗應援團活動，可抽限量布丁狗玩偶，相關訊息請可到活動官網或是臉書「藝遊竹北」粉專查詢。