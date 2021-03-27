「原以為是送禮」 雇主拿8938個1元硬幣羞辱女移工惹議

桃園1名女外籍看護因被要求在雇主家餐車工作，身心疲憊，卻未獲得仲介協助，轉向1955申訴，居中處理的移民移工服務中心揭露，昨在桃園市勞動局進行調解後，雇主竟以8938個1元硬幣的方式給付薪資，是羞辱移工，在場的中心主任劉曉櫻表示，當時還以為是雇主送禮，未料竟是如此羞辱場景，花了1個多小時清點，浪費社會資源。

揭露此事的移民移工服務中心位於新竹市，主任劉曉櫻說，昨天下午的協調會雖雇主遲到，但過程平和，未料雇主最後竟然拿2大袋麻布袋放到桌上，本以為是雇主要送禮物，未料竟全都是1元硬幣，她參與協調會無數次，從沒遇過這種狀況，「有必要這樣羞辱人嗎」，還透露在場仲介為了拿仲介服務費，也清點了1500個1元硬幣帶走。

針對雇主發文反控女看護工「做了很多過分的事」，包括講電話吵老人家、帶男友回家過夜、甚至偷錢等，劉曉櫻直言「為何昨天協調會隻字未提」，她認為，協調會就是最公平公正的場合，為何雇主都不說，若真的移工很差勁，「還可能讓她留在家裏作威作福，還會要跟她續約嗎」，反問雇主「還是需要1個幫手來幫家裡餐車工作？」

劉也強調，中心臉書貼文並無加油添醋，若雇主真的滿腹委屈，早就可以向勞動局反映，這件事最後損失最大的仍是看護工，為了順利轉出，也沒要求4年來的加班費，大家以和為貴，但雇主沒必要這樣羞辱人，由於硬幣數量龐大，雇主當時說「1塊錢也是錢」，勞動局人員也傻眼，還問說「要不要找記者來」，最後只好協調附近郵局幫忙清點，折騰了1個小時才清點完畢，根本是浪費社會資源。

劉曉櫻也提到，該名看護幫雇主自家的餐車工作是事實，看護手邊也有證據，至於看護男友放假來找她，也幫忙餐車工作，「雇主也沒付錢」，但雇主卻對此情況隻字未提，反而是用1元硬幣羞辱人，並提到自己過往參與很多勞資協調案件，多數雇主態度客氣，有的還送離別禮物，沒想到昨天竟是盼到8千多個1元硬幣，真的讓人很生氣。