快訊

回家撞見小偷遭刺心臟！他奔50公尺痛苦倒地 送醫身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提升救援戰力 桃園300義消、救護隊大會操模擬災害搶救

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
為提升義消戰力、模擬救災實況，桃園市消防局第一救災救護大隊今舉辦「大隊會操」。圖／消防提供
為提升義消戰力、模擬救災實況，桃園市消防局第一救災救護大隊今舉辦「大隊會操」。圖／消防提供

為提升義消戰力、模擬救災實況，桃園市消防局第一救災救護大隊今舉辦「大隊會操」，今年更因應疫情趨緩，將層級、參賽規模提升，轄內3個義消中隊等全數300多人參賽，包括拖行65公斤假人的負重救生、短時間內射水，約30多人通過晉級，5月將再到全市規模比賽角逐。

第一大隊表示，往年規模都以中隊會操模式，今年首度提升到大隊會操層級，今天早上在八德區防災教育管舉辦，包括桃園、八德及龜山等3個義消中隊，以及防火宣導隊、救護義消等參賽。

今天競賽項目包括，負重救生、基本繩結、著裝競賽、小幫浦射水等，還有最後壓軸的拔河比賽。在負重救生項目中，隊員必須拖行重達65公斤的假人，移動20公尺抵達終點才算過關，特別考驗體力，也是為實際災害中搬運傷者的重要練習。

另外小幫浦射水模擬火災時在短時間內抽取水源，並射水順利撲滅火勢，必須仰賴團隊和速度，面臨真實火場才能把握黃金時間增加生存機會。

第一大隊長賴志忠大表示，大會操除了演練體力、模擬搶救，也是促進義消單位彼此交流、增加默契，對於未來救災技能強化有很大幫助，也期待更多人一起加入義消團隊。

為提升義消戰力、模擬救災實況，桃園市消防局第一救災救護大隊今舉辦「大隊會操」。圖／消防提供
為提升義消戰力、模擬救災實況，桃園市消防局第一救災救護大隊今舉辦「大隊會操」。圖／消防提供
為提升義消戰力、模擬救災實況，桃園市消防局第一救災救護大隊今舉辦「大隊會操」。圖／消防提供
為提升義消戰力、模擬救災實況，桃園市消防局第一救災救護大隊今舉辦「大隊會操」。圖／消防提供

疫情 拔河 火災

延伸閱讀

桃園傳強盜殺人！狠男闖民宅行竊被撞見 1刀刺死屋主兒子

桃園彩色海芋季今登場 20萬株花海展出罕見紫色海芋

娃娃機零錢箱沒上大鎖 桃園10多間業者接連損失慘重

桃園移工逾11萬 訪視員僅44人

相關新聞

「原以為是送禮」 雇主拿8938個1元硬幣羞辱女移工惹議

桃園1名女外籍看護因被要求在雇主家餐車工作，身心疲憊，卻未獲得仲介協助，轉向1955申訴，居中處理的移民移工服務中心揭露...

提升救援戰力 桃園300義消、救護隊大會操模擬災害搶救

為提升義消戰力、模擬救災實況，桃園市消防局第一救災救護大隊今舉辦「大隊會操」，今年更因應疫情趨緩，將層級、參賽規模提升，...

苗栗袍澤市地重劃抵費地標出 2631平方公尺標出1.5億

苗栗縣政府昨天辦理市地重劃區抵費地公開標售，標售結果共標出苗栗市、竹南鎮共2筆抵費地，標出總金額達1億5701萬5168...

桃園龍潭區體育會成立 國防部相挺

桃園市龍潭區體育會今天舉辦成立大會，盼以領頭羊角色串連各個運動團體，達成資源整合，推動運動賽事鼓勵全民運動。國防部也共襄...

桃園中壢入夜飄臭味至少5小時 環保局稽查兩工廠

桃園市中壢工業區和周遭昨天晚上6、7點一直到深夜過10點，不少民眾都聞到像燃燒後塑膠、垃圾的臭味，甚至台鐵中壢、內壢前後...

苑裡客庄國小半戶外球場啟用 提供優質運動空間

苗栗縣苑裡鎮客庄國小新建的半戶外球場今天落成啟用，縣長徐耀昌參加啟用典禮，他強調半戶外球場啟用後，不但可提供學生優質的運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。