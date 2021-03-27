聽新聞
test
0:00 / 0:00
提升救援戰力 桃園300義消、救護隊大會操模擬災害搶救
為提升義消戰力、模擬救災實況，桃園市消防局第一救災救護大隊今舉辦「大隊會操」，今年更因應疫情趨緩，將層級、參賽規模提升，轄內3個義消中隊等全數300多人參賽，包括拖行65公斤假人的負重救生、短時間內射水，約30多人通過晉級，5月將再到全市規模比賽角逐。
第一大隊表示，往年規模都以中隊會操模式，今年首度提升到大隊會操層級，今天早上在八德區防災教育管舉辦，包括桃園、八德及龜山等3個義消中隊，以及防火宣導隊、救護義消等參賽。
今天競賽項目包括，負重救生、基本繩結、著裝競賽、小幫浦射水等，還有最後壓軸的拔河比賽。在負重救生項目中，隊員必須拖行重達65公斤的假人，移動20公尺抵達終點才算過關，特別考驗體力，也是為實際災害中搬運傷者的重要練習。
另外小幫浦射水模擬火災時在短時間內抽取水源，並射水順利撲滅火勢，必須仰賴團隊和速度，面臨真實火場才能把握黃金時間增加生存機會。
第一大隊長賴志忠大表示，大會操除了演練體力、模擬搶救，也是促進義消單位彼此交流、增加默契，對於未來救災技能強化有很大幫助，也期待更多人一起加入義消團隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言