提升救援戰力 桃園300義消、救護隊大會操模擬災害搶救

為提升義消戰力、模擬救災實況，桃園市消防局第一救災救護大隊今舉辦「大隊會操」，今年更因應疫情趨緩，將層級、參賽規模提升，轄內3個義消中隊等全數300多人參賽，包括拖行65公斤假人的負重救生、短時間內射水，約30多人通過晉級，5月將再到全市規模比賽角逐。

第一大隊表示，往年規模都以中隊會操模式，今年首度提升到大隊會操層級，今天早上在八德區防災教育管舉辦，包括桃園、八德及龜山等3個義消中隊，以及防火宣導隊、救護義消等參賽。

今天競賽項目包括，負重救生、基本繩結、著裝競賽、小幫浦射水等，還有最後壓軸的拔河比賽。在負重救生項目中，隊員必須拖行重達65公斤的假人，移動20公尺抵達終點才算過關，特別考驗體力，也是為實際災害中搬運傷者的重要練習。

另外小幫浦射水模擬火災時在短時間內抽取水源，並射水順利撲滅火勢，必須仰賴團隊和速度，面臨真實火場才能把握黃金時間增加生存機會。