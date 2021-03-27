苗栗袍澤市地重劃抵費地標出 2631平方公尺標出1.5億

苗栗縣政府昨天辦理市地重劃區抵費地公開標售，標售結果共標出苗栗市、竹南鎮共2筆抵費地，標出總金額達1億5701萬5168元，其中位於苗栗市袍澤市地重劃區明駝段3地號的2600多平方公尺的抵費地標金就約1.5億元。苗栗縣政府地政處指出，市區抵費地順利標出，除了為縣府財政開源，也有助帶動地方繁榮開發。

地政處指出，這次標售縣內的市地重劃區抵費地，共公告4筆，投標數有3標，開標結果2件合格、1件不合格，這次標出的是苗栗市袍澤市地重劃區明駝段3地號、竹南鎮營盤邊市地重劃區新博愛段1549地號共2筆抵費地。

地政處長陳錦珠表示，標出的2筆市地重劃抵費地，其中袍澤市地重劃區明駝段的土地有2631.45平方公尺，標金約1.5億元，另外營盤邊市地重劃區新博愛段的土地面積較小，僅166.17平方公尺，標出600多萬元。