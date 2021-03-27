桃園龍潭區體育會成立 國防部相挺

桃園市龍潭區體育會今天舉辦成立大會，盼以領頭羊角色串連各個運動團體，達成資源整合，推動運動賽事鼓勵全民運動。國防部也共襄盛舉，現場擺設全民攤位及人才招募活動，一起「愛運動、挺國防」。

立法委員湯蕙禎表示，有感於地方體育資源需要整合，並與民眾生活相結合，多方奔走下於去年底成立龍潭區體育會，著手整合地方運動場域，協助各運動團體舉辦賽事與活動，讓愛好運動的社團與選手可以盡情參與。

湯蕙禎說，龍潭區體育會的成立，可讓運動資源更廣泛運用，未來除了協助各運動團體定期舉辦賽事，也透過體育會整合地方政府與民間資源，包括盤點地方體育場域資源做訓練，爭取地方宮廟、團體捐助運動器材，協助國中、小學養成運動習慣，培育體育人才等，透過有計畫、有組織的經營，讓體育活動融入民眾生活，達到強身健體功效。

國防部在成立大會中設置攤位，讓更多民眾近距離體驗國防事務。湯蕙禎強調，國軍愛好運動的正面形象，向來廣受社會肯定，未來舉辦地區賽事，歡迎國軍社團參賽交流，展現強健體魄，既象徵保家衛國的戰力，對募集年輕學子投身軍旅，也具正面宣傳效益。