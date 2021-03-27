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桃園中壢入夜飄臭味至少5小時 環保局稽查兩工廠

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
環保局稽查員進入工廠檢查相關設備，操作是否符合申請許可規範。圖／桃園市環保局提供
環保局稽查員進入工廠檢查相關設備，操作是否符合申請許可規範。圖／桃園市環保局提供

桃園市中壢工業區和周遭昨天晚上6、7點一直到深夜過10點，不少民眾都聞到像燃燒後塑膠、垃圾的臭味，甚至台鐵中壢、內壢前後站都聞得到，原以為有火警，後來確定沒火警，臭味也一直沒消失，多人在地方的粉團留言抱怨，質疑工廠摸黑非法排廢氣。

環保局今天表示，昨晚7點起公害中心就接獲民眾反映中壢工業區吉林路與復華街一帶燒焦異臭味，稽查前沿線巡視周界巷弄自強一路、吉林路、松江南路、吉林三路、合江路、定寧路、東園路、復華街等路段，後依據陳情人描述及可能方位，針對二家工廠進行稽查。

一家為機械與電力設備製造公司，領有桃園市政府核發的固定汙染源操作許可證，稽查當下，業者的空氣汙染防制設備脈動式袋式集塵器，依許可證內容操作，稽查員另於周界巡視都沒嗅得異味散布。

另一家為從事鍋爐蒸氣產生業，領有市政府核發固定汙染源操作許可證，稽查時，空氣汙染防治設備即時監控儀表之操作參數，符合許可證內容操作，目視排放管道未有異常排放情事，但是蒸氣鍋爐及選擇無觸媒還原設備爐體溫度，與許可不符，現場業者表示已向本局申請降載，環保局將進一步確認該工廠申請項目是否屬實，如果違反規定，將依違反空汙法第24條，處新台幣10萬元以上2000萬元以下罰鍰。

環保局表示，環保報案中心24小時值勤，只要接獲案件即刻派員前往稽查，尤其空氣汙染案件稍縱即逝，查處不易，也請民眾於陳情環境汙染案件時，若能仔細描訴案發現場汙染特徵，例如好發時段、持續時間、顏色態樣，還有異味特徵像金屬味、燒焦味、硫磺味或是塑膠味等，線索提供愈完整愈能迅速查獲汙染源。

民眾若有發現汙染情事，請立即撥公害陳情專線0800-066-666，或市府1999專線通報，市府環保局第一時間處理，立即派員前往稽查。

環保局追查臭氣來源鎖定兩家工廠。圖／桃園市環保局提供
環保局追查臭氣來源鎖定兩家工廠。圖／桃園市環保局提供

空氣汙染 台鐵

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