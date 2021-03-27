苑裡客庄國小半戶外球場啟用 提供優質運動空間

苗栗縣苑裡鎮客庄國小新建的半戶外球場今天落成啟用，縣長徐耀昌參加啟用典禮，他強調半戶外球場啟用後，不但可提供學生優質的運動空間，假日也可開放民眾運動休閒，落實資源共享並提升社區運動人口。

苗栗縣政府教育處指出，客庄國小創校20年來積極推展運動，田徑隊拿下多次苗栗縣中小學聯運田賽錦標冠軍，在全國賽事中也多次在混合運動、鉛球、跳高等項目獲前3名佳績，培育出不少亞青、世青選手，是苗栗縣田徑選手的搖籃，舞龍隊還多次贏得全國民俗體育競賽前3名。

但客庄國小長期缺乏遮陽擋雨的運動場地，為了不讓天氣太熱或下雨等天候問題影響校內的體育課程或選手訓練，在縣府、立委陳超明爭取下，獲體育署補助1080萬元，縣府配合120萬元，去年8月開始興建半戶外球場，客庄國小今天上午舉辦20周年校慶及社區聯合運動大會，新建的半戶外球場同時落成啟用。