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影／白沙屯媽進香恢復報名 廟方估計今年7萬人再創新高
白沙屯媽往北港進香上周一度因報名過於踴躍，進香服等物件供應不及而宣布暫停受理 ，廟方今天起恢復受理報名，拱天宮湧入大批報名信眾，廟方估計今年進香人數可能達7萬人，再創新高；白沙屯媽進香愈來愈夯，苗栗縣政府為泰安溫泉催票爭取「台灣好湯金泉獎」票選排名，今天也看準白沙屯媽進香人潮，特地到香客大樓前設攤，一連3天辦「有投有保佑」活動，在最後關頭加緊衝刺。
拱天宮13日起受理白沙屯媽往北港進香報名，但僅短短8天報名就達5萬人，超乎廟方預期，因準備的進香服、臂章不足，因此21日起暫停受理報名6天，請廠商加緊供貨印製進香LOGO，今天恢復報名第1天，報名香客與上香民眾人潮湧現，白沙屯周邊車輛大排長龍。
拱天宮總幹事陳春發說，今天到下午2點多報名人數已近6000人，估計到進香前報名總數會達7萬人，突破去年5萬5000人紀錄，今年報名特別踴躍，廟方分析可能是今年白沙屯媽在北港進火時間是周末凌晨，進火後隨即北返，在40個小時內要趕回通霄，對許多人深具挑戰，加上又逢2天假日，因此報名特別熱絡，目前黃色進香服部分尺寸不足，因此改以藍色取代，但仍有2021年進香LOGO，對隨香客一樣有紀念價值。
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