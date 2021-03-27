影／白沙屯媽進香恢復報名 廟方估計今年7萬人再創新高

白沙屯媽往北港進香上周一度因報名過於踴躍，進香服等物件供應不及而宣布暫停受理 ，廟方今天起恢復受理報名，拱天宮湧入大批報名信眾，廟方估計今年進香人數可能達7萬人，再創新高；白沙屯媽進香愈來愈夯，苗栗縣政府為泰安溫泉催票爭取「台灣好湯金泉獎」票選排名，今天也看準白沙屯媽進香人潮，特地到香客大樓前設攤，一連3天辦「有投有保佑」活動，在最後關頭加緊衝刺。

拱天宮13日起受理白沙屯媽往北港進香報名，但僅短短8天報名就達5萬人，超乎廟方預期，因準備的進香服、臂章不足，因此21日起暫停受理報名6天，請廠商加緊供貨印製進香LOGO，今天恢復報名第1天，報名香客與上香民眾人潮湧現，白沙屯周邊車輛大排長龍。