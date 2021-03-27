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桃園彩色海芋季今登場 20萬株花海展出罕見紫色海芋

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
2021桃園彩色海芋季今天登場，現場位於大園溪海休閒農業區佔地5.9公頃，有20多萬株花卉爭奇鬥艷。圖／桃園市農業局提供
2021桃園彩色海芋季今天登場，現場位於大園溪海休閒農業區佔地5.9公頃，有20多萬株花卉爭奇鬥艷。圖／桃園市農業局提供

2021桃園彩色海芋季今天登場，大園溪海休閒農業區佔地5.9公頃，包括6萬株彩色海芋、2萬株百合花，一共20多萬株花卉爭奇鬥艷，今年也以「海洋奇芋記」為主題，展期至4月11日止，16天橫跨3個週末假期，桃園市長鄭文燦今到場揭幕，他說這也是部桃疫情事件後，桃園首場大型戶外活動。

桃園市農業局表示，海芋季地點在大園區聖德北路與田溪路交叉口，並以海底生物、海洋環境發想，結合海底生物與科普知識，小丑魚、珊瑚、龍蝦及海馬等裝置藝術與和花海相襯，宛如海底世界的花海，供遊客拍照打卡。

鄭文燦表示，大園是花卉重要產地，小盆栽、盆花品質優良，今年海芋季總共20多萬株花草，除了黃、紅、白等常見顏色的海芋，還展出罕見的黑色、紫色品種，打破一般人對海芋的印象，為期16天活動預計吸引70萬人次走訪。

鄭也說，海芋季除了壯闊花海，現場還有桃園特色文創、小農攤商，療芋及花屋市集，遊客參觀後也能買盆花回家種植，也鼓勵民眾搭乘機捷到青埔A18站，再轉乘接駁車至會場，另市府也和旅行社推出合作農遊專業，反應熱烈。

農業局指出，因海芋季人潮逐年增加，今年有望再破紀錄，現場也會以「人流警示燈號」管制，民眾到場前可以先至活動臉書、官網，查詢旅遊燈號，若亮紅燈將暫時禁止入園，全程也應戴口罩配合防疫。

2021桃園彩色海芋季今天登場，今年以「海洋奇芋記」為題，結合海底生物裝置藝術。圖／桃園市農業局提供
2021桃園彩色海芋季今天登場，今年以「海洋奇芋記」為題，結合海底生物裝置藝術。圖／桃園市農業局提供
有別於白色、黃色等常見的海芋，現場還展出紫色的獨特品種。圖／桃園市農業局提供
有別於白色、黃色等常見的海芋，現場還展出紫色的獨特品種。圖／桃園市農業局提供
2021桃園彩色海芋季今天登場，今年以「海洋奇芋記」為題，結合海底生物裝置藝術。圖／桃園市農業局提供
2021桃園彩色海芋季今天登場，今年以「海洋奇芋記」為題，結合海底生物裝置藝術。圖／桃園市農業局提供
2021桃園彩色海芋季今天登場，今年以「海洋奇芋記」為題，結合海底生物裝置藝術。圖／桃園市農業局提供
2021桃園彩色海芋季今天登場，今年以「海洋奇芋記」為題，結合海底生物裝置藝術。圖／桃園市農業局提供

海芋 鄭文燦 機捷

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