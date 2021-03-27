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用1元硬幣付移工8938薪資 雇主：是她做許多過分的事

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桃園移工勞資爭議去年開罰600件 總金額高達6800萬

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市產業加上社福移工，總計有11萬6819人，為全國之冠，昨天勞動局發生一起爭議事件，雇主拿出2大袋1元硬幣支付移工薪資。圖／取自移民移工服務中心
桃園市產業加上社福移工，總計有11萬6819人，為全國之冠，昨天勞動局發生一起爭議事件，雇主拿出2大袋1元硬幣支付移工薪資。圖／取自移民移工服務中心

桃園市產業加上社福移工，總計有11萬6819人，為全國之冠，昨天勞動局發生一起爭議事件，移工指控除了看護工作外，還要幫忙雇主家的小吃店，工作繁重想換新雇主。勞動局表示，移工若有甲地乙用、從事許可以外的工作等狀況，任何人都可以向公家單位檢舉投訴，經查屬實即可開罰。

女移工原擔任看護，卻還要負責雇主家的餐車生意，她向1955申訴希望換雇主，昨天由勞動局主持協調會，雙方調解成功，不料雇主卻拿出2大袋硬幣支付移工薪資，讓外人看不下去認為是羞辱。勞動局回應，首次遇到相當震驚，但也坦言雇主有支付薪資並無違法。

勞動局外勞事務科長陳秋媚表示，針對移工問題，桃園市去年共開罰600多件，包括失聯移工、工地容留移工，移工甲地乙用、從事許可以外的工作等不合理的情事，裁罰金額總計6800多萬。

「任何人都可以檢舉，移工也可以！」陳秋媚說，可撥打勞動部設置的24小時專線1955或勞動局電話，甚至市政信箱、公開臉書發文等，都可以投訴，目前勞動局查察人員有43人，另有16人專門負責移工糾紛協調，各有4人精通越、泰、非、印4國語言。

陳秋媚指出，依就業服務法第57條規定，雇主聘僱外國人不得指派所聘僱外國人從事許可以外的工作，只要接獲檢舉便會到現場稽查，若違規狀況屬實，或雇主及移工都坦承有違規狀況，即可開罰3萬以上至15萬以下罰鍰。

移工 薪資

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