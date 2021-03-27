快訊

台股萬六你暴富了嗎？十大證券商網路排名揭曉

邊境開放承認中國疫苗是政治籌碼？ 指揮中心這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市YouBike去年租借122萬次 這條通勤路線意外熱門

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市微笑單車YouBike租借站冠軍為新竹火車站（站前廣場），有時一車難求。記者張裕珍／攝影
新竹市微笑單車YouBike租借站冠軍為新竹火車站（站前廣場），有時一車難求。記者張裕珍／攝影

新竹市微笑單車YouBike上路快滿5年，連同竹科設站共64站，去年租借人次達122萬1202次，市府統計，租借站冠軍依舊為新竹火車站（站前廣場），不過，從新竹高商到新竹轉運站卻蟬聯多月最熱門路線，交通處分析，竹商位於十八尖山，學生下課騎YouBike「溜下山」省時省力，也方便轉乘，意外成為竹市熱門YouBike路線。

雖然新竹市YouBike僅在營運前3個月，由環保署補貼提供30分鐘免費騎乘優惠，目前騎前30分鐘，雖須自付10元租借費，但營運4年多來，租借人次穩定成長，連同竹科管理局設的15站，新竹市站數累計64站，租借車輛可與苗栗縣的YouBike互通。

竹市租借站點多在車站、醫院、學校與賣場周邊，成為竹市綠色運輸重要代步工具之一，市府交通處分析去年YouBike各站租借情形，借車前5年站點，分別為新竹火車站站前廣場、遠東巨城購物中心、新竹轉運站、清華大學北校門與清華大學小吃部，其中新竹火車站前廣場與遠東巨城購物中心騎乘人次都破10萬，各占比11%、9%。

交通局也統計去年YouBike熱門路線，新竹火車站往返巨城與新竹教育大學往返新竹轉運站榮登前4名，第5名則是新竹高商到新竹轉運站，交通處副處長林俊源說，新竹高商往新竹轉運站路線去年至少有3個月都是熱門路線冠軍，推測學校位處十八尖山地勢較高，下課後騎YouBike去補習、搭車都方便，因有寒暑假，才未拿下年度冠軍。

交通處處長倪茂榮說，新竹市目前維持64處站點，因YouBike有公共服務性質，但營運自負盈虧，是否增設仍要視其使用效益，現階段以建商捐站為主，1站約花200萬元，由企業負擔，可方便當地代步接駁；另竹市為1.0系統，暫無規畫改為2.0系統。

新竹高商位於十八尖山，不少學生放學後都會騎到YouBike到新竹轉運站搭車，成了新竹市最熱門的YouBike路線。圖／新竹市交通處提供
新竹高商位於十八尖山，不少學生放學後都會騎到YouBike到新竹轉運站搭車，成了新竹市最熱門的YouBike路線。圖／新竹市交通處提供
新竹市、竹科與苗栗縣3地YouBike互通，在新竹市可借到苗栗縣的車輛。記者張裕珍／攝影
新竹市、竹科與苗栗縣3地YouBike互通，在新竹市可借到苗栗縣的車輛。記者張裕珍／攝影
新竹市微笑單車YouBike租借站冠軍為新竹火車站（站前廣場）。記者張裕珍／攝影
新竹市微笑單車YouBike租借站冠軍為新竹火車站（站前廣場）。記者張裕珍／攝影
新竹高商位於十八尖山，不少學生放學後都會騎到YouBike到新竹轉運站搭車，成了新竹市最熱門的YouBike路線。圖／新竹市交通處提供
新竹高商位於十八尖山，不少學生放學後都會騎到YouBike到新竹轉運站搭車，成了新竹市最熱門的YouBike路線。圖／新竹市交通處提供

新竹 YouBike 火車站

延伸閱讀

企業射箭／聯賽三年明開射 首度移師奇美博物館比準

新竹市推節水全民運動 林智堅：節水5%抽Apple Watch

竹市3大醫師公會暖捐256箱鳳梨 替社福及長照單位加菜

嘉義YouBike站用量前3名曝光 還有15站設在這

相關新聞

桃園移工勞資爭議去年開罰600件 總金額高達6800萬

桃園市產業加上社福移工，總計有11萬6819人，為全國之冠，昨天勞動局發生一起爭議事件，移工指控除了看護工作外，還要幫忙...

新竹市YouBike去年租借122萬次 這條通勤路線意外熱門

新竹市微笑單車YouBike上路快滿5年，連同竹科設站共64站，去年租借人次達122萬1202次，市府統計，租借站冠軍依...

有投有保祐！苗栗為泰安溫泉催票 搶搭白沙屯媽報名衝刺

交通部觀光局舉辦「台灣好湯金泉獎」票選活動，即日至3月31日中午12時開放網路票選，苗栗縣政府文化觀光局為縣內「泰安溫泉...

防掃墓引發山火 桃園消防四大隊公墓區宣導4不2記得

桃園市龍潭區乳姑山區每年清明節時，常因民眾祭祖燃燒紙錢不慎引發原野燃燒火警頻傳，消防局第四救災救護大隊高平分隊鑒於龍潭區...

桃園八德警取締違規改裝車 昨晚現場攔查檢測8輛超標

桃園市警察局八德分局為了降低交通事故發生，昨天晚上於轄內易發生車禍的時段及路口、路段，加強交通違規取締，除了闖紅燈、酒駕...

桃園公園充斥遊民挨批 「脫遊」有撇步每年可助約15人

桃園市的公園裡充斥著流浪街友，不僅影響市容觀瞻，更容易有治安疑慮，不分藍綠兩黨的議員紛紛點出，「真的該檢討！」。社會局鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。