新竹市YouBike去年租借122萬次 這條通勤路線意外熱門

新竹市微笑單車YouBike上路快滿5年，連同竹科設站共64站，去年租借人次達122萬1202次，市府統計，租借站冠軍依舊為新竹火車站（站前廣場），不過，從新竹高商到新竹轉運站卻蟬聯多月最熱門路線，交通處分析，竹商位於十八尖山，學生下課騎YouBike「溜下山」省時省力，也方便轉乘，意外成為竹市熱門YouBike路線。

雖然新竹市YouBike僅在營運前3個月，由環保署補貼提供30分鐘免費騎乘優惠，目前騎前30分鐘，雖須自付10元租借費，但營運4年多來，租借人次穩定成長，連同竹科管理局設的15站，新竹市站數累計64站，租借車輛可與苗栗縣的YouBike互通。

竹市租借站點多在車站、醫院、學校與賣場周邊，成為竹市綠色運輸重要代步工具之一，市府交通處分析去年YouBike各站租借情形，借車前5年站點，分別為新竹火車站站前廣場、遠東巨城購物中心、新竹轉運站、清華大學北校門與清華大學小吃部，其中新竹火車站前廣場與遠東巨城購物中心騎乘人次都破10萬，各占比11%、9%。

交通局也統計去年YouBike熱門路線，新竹火車站往返巨城與新竹教育大學往返新竹轉運站榮登前4名，第5名則是新竹高商到新竹轉運站，交通處副處長林俊源說，新竹高商往新竹轉運站路線去年至少有3個月都是熱門路線冠軍，推測學校位處十八尖山地勢較高，下課後騎YouBike去補習、搭車都方便，因有寒暑假，才未拿下年度冠軍。