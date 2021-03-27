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有投有保祐！苗栗為泰安溫泉催票 搶搭白沙屯媽報名衝刺

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文觀局為縣內「泰安溫泉區」催票，今天搶搭白沙屯媽隨香報名恢復的時機，到拱天宮香客大樓設攤辦「有投有保祐、媽祖永相隨」快閃活動，向前來報名的隨香客拉票。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局為縣內「泰安溫泉區」催票，今天搶搭白沙屯媽隨香報名恢復的時機，到拱天宮香客大樓設攤辦「有投有保祐、媽祖永相隨」快閃活動，向前來報名的隨香客拉票。圖／苗栗縣政府提供

交通部觀光局舉辦「台灣好湯金泉獎」票選活動，即日至3月31日中午12時開放網路票選，苗栗縣政府文化觀光局為縣內「泰安溫泉區」催票，今天還搶搭白沙屯媽隨香報名恢復的時機，到拱天宮香客大樓設攤辦「有投有保祐、媽祖永相隨」的快閃活動，向前來報名的隨香客拉票，獲得不少香客支持。

苗栗縣文化觀光局指出，觀光局辦的台灣好湯金泉獎票選活動，投票就有機會獲得iPhone12手機、住宿券及泡湯券等大獎，文觀局今天起至31日結合通霄白沙屯拱天宮進香活動報名，到現場設攤再加碼贈送媽祖文創紀念品或苗栗觀光文創紀念品，每個帳號經工作人員確認7票投泰安後贈送1份，呼籲大家每人每天投7票、唯一投給「泰安溫泉區」，把榮耀留在苗栗。

文觀局觀光行銷科指出，苗栗縣泰安溫泉區已有超過百年歷史，獲交通部觀光局全台「十大好湯」殊榮，優質的碳酸氫鈉泉及原始山林景觀名聞遐邇，更有「美人湯」稱號；泰安溫泉區多元舒適的溫泉會館林立，地理優勢結合客家及原住民泰雅族的人文風情，適合商務、情侶、家庭及三五好友來住宿，加上鄰近熱門景點、特色小吃及伴手禮商圈，從白天到夜晚都不無聊。

文觀局人員上午至拱天宮設攤，現場還有吸睛焦點，不定時安排苗栗超萌的吉祥物「貓裏喵」在活動現場快閃，邀大家票投泰安，歡迎遊客、民眾到現場互動及合照；相關活動資訊可上Facebook粉絲專頁「苗栗玩透透查詢。

苗栗縣文觀局為縣內「泰安溫泉區」催票，今天搶搭白沙屯媽隨香報名恢復的時機，到拱天宮香客大樓設攤辦「有投有保祐、媽祖永相隨」快閃活動，向前來報名的隨香客拉票。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局為縣內「泰安溫泉區」催票，今天搶搭白沙屯媽隨香報名恢復的時機，到拱天宮香客大樓設攤辦「有投有保祐、媽祖永相隨」快閃活動，向前來報名的隨香客拉票。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局為縣內「泰安溫泉區」催票，今天搶搭白沙屯媽隨香報名恢復的時機，到拱天宮香客大樓設攤辦「有投有保祐、媽祖永相隨」快閃活動，向前來報名的隨香客拉票。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局為縣內「泰安溫泉區」催票，今天搶搭白沙屯媽隨香報名恢復的時機，到拱天宮香客大樓設攤辦「有投有保祐、媽祖永相隨」快閃活動，向前來報名的隨香客拉票。圖／苗栗縣政府提供

溫泉 觀光局 苗栗縣

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