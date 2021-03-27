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用1元硬幣付移工8938薪資 雇主：是她做許多過分的事

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雇主協調會拿8千多個硬幣付移工薪資 勞動局：首次遇到

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
S君、雇主及仲介3方到桃園市勞動局開協調會議，豈料雇主最後在支付薪資時，卻拿出2大袋8000多個1元硬幣，外人看不下去直呼這是羞辱；對此勞動局回應，首次遇到相當震驚，但也坦言雇主有支付薪資並無違法。圖／取自移民移工服務中心
S君、雇主及仲介3方到桃園市勞動局開協調會議，豈料雇主最後在支付薪資時，卻拿出2大袋8000多個1元硬幣，外人看不下去直呼這是羞辱；對此勞動局回應，首次遇到相當震驚，但也坦言雇主有支付薪資並無違法。圖／取自移民移工服務中心

移工S君2017年到雇主處擔任看護工，卻還要負責雇主家的餐車生意，工時長、工作繁多，她忍無可忍向1955申訴，昨天S君、雇主及仲介3方到桃園市勞動局開協調會議，豈料雇主最後在支付薪資時，卻拿出2大袋8000多個1元硬幣，讓外人看不下去，直呼「這是羞辱」；對此勞動局回應，首次遇到相當震驚，但也坦言雇主有支付薪資並無違法。

移民移工服務中心在臉書（https://www.facebook.com/437879249910748/posts/1410300352668628/?d=n）以標題「8938個1元硬幣的羞辱」發文，S君從2017年到雇主處擔任看護工，原本的工作應是照顧阿嬤，沒想到雇主讓她在自家經營的餐車上工作，從早上7點工作到下午1點半，營業結束後再回到雇主處準備明天開店的材料。

前述工作完成後，S君仍無法休息，因為她還要煮飯、打掃、洗衣服等工作，1個月僅有2天休假，無奈S君向仲介反應卻沒有得到任何協助，忍耐4年後，她鼓起勇氣向雇主要求轉換雇主，但仲介卻說，「必須有新移工來接替才能轉換雇主」。

S君忍無可忍向1955專線申訴，未料遭雇主發現，雇主與仲介一起要求S君撤案，S君不同意，仲介便立即將S君帶離雇主處。昨天桃園市勞動局申請召開協調會議，會議中雇主表示同意讓S君轉換雇主，也同意返還尚未給付的薪資，看似一切順利。

沒想到會議記錄簽名確認後，雇主將2袋裝滿1元硬幣的布袋放在桌上，請S君在滿滿一桌的1元硬幣中自行清點出8938元的薪資，雇主此舉讓現場包括勞動局人員都感到相當傻眼，更為S君長達4年的賣命工作感到不值。

對此，勞動局外勞事務科長陳秋媚表示，昨天召開協調會議時，雇主答應讓S君轉換雇主，也願意付薪資，有會議紀錄不擔心會反悔，但沒想到雇主竟拿2大袋的1元硬幣，袋子上還有銀行的標示，這是費心特地去銀行換的，著實讓人震驚。

「我在想這不是只有電視上才會看到的事情嗎？」，陳秋媚坦言，首次遇到這種狀況，開完協調會議已是晚上，且8938個1元硬幣數量太龐大，最後請郵局協助，先將硬幣存在帳戶再領紙鈔出來。當下雇主還說，「1元也是國幣」，陳說，雇主的確沒違法，有依約付薪資，但對人沒必要這樣，好聚好散不好嗎？

S君、雇主及仲介3方到桃園市勞動局開協調會議，豈料雇主最後在支付薪資時，卻拿出2大袋8000多個1元硬幣，外人看不下去直呼這是羞辱；對此勞動局回應，首次遇到相當震驚，但也坦言雇主有支付薪資並無違法。圖／取自移民移工服務中心
S君、雇主及仲介3方到桃園市勞動局開協調會議，豈料雇主最後在支付薪資時，卻拿出2大袋8000多個1元硬幣，外人看不下去直呼這是羞辱；對此勞動局回應，首次遇到相當震驚，但也坦言雇主有支付薪資並無違法。圖／取自移民移工服務中心

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