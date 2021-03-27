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防掃墓引發山火 桃園消防四大隊公墓區宣導4不2記得
桃園市龍潭區乳姑山區每年清明節時，常因民眾祭祖燃燒紙錢不慎引發原野燃燒火警頻傳，消防局第四救災救護大隊高平分隊鑒於龍潭區以客家族群居多，傳統上元宵節過後便陸續有掃墓祭祖活動，提早防火宣導，防範掃墓不慎引起火災造成損失。
高平分隊今天在龍潭楊銅路二段公墓公園舉辦清明防火宣導，現場消防員大頭寶寶發放清明節水袋等宣導品，提醒民眾「四不二記得」：雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾。
第四大隊大隊長戴明杉表示，民眾為了向祖先表達慎終追遠之意，掃墓時常遵循禮俗準備豐富的祭品及紙錢，祭拜完畢後當場燃燒紙錢，飛火餘燼稍有不慎便會引發火災。為了降低原野燃燒發生機率，提醒民眾紙錢燃燒後，記得準備一袋水將餘燼撲滅，避免零星火花隨風飄散，且掃墓後清除的雜草應尋空曠或凹陷處回填，避免以點火燃燒方式處理。
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