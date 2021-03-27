防掃墓引發山火 桃園消防四大隊公墓區宣導4不2記得

桃園市龍潭區乳姑山區每年清明節時，常因民眾祭祖燃燒紙錢不慎引發原野燃燒火警頻傳，消防局第四救災救護大隊高平分隊鑒於龍潭區以客家族群居多，傳統上元宵節過後便陸續有掃墓祭祖活動，提早防火宣導，防範掃墓不慎引起火災造成損失。

高平分隊今天在龍潭楊銅路二段公墓公園舉辦清明防火宣導，現場消防員大頭寶寶發放清明節水袋等宣導品，提醒民眾「四不二記得」：雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾。