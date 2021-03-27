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桃園八德警取締違規改裝車 昨晚現場攔查檢測8輛超標

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市警察局八德分局為了降低交通事故發生，昨天晚上於轄內易發生車禍的時段及路口、路段，加強交通違規取締，3小時共欄查到8台車輛噪音。圖／八德警分局提供
桃園市警察局八德分局為了降低交通事故發生，昨天晚上於轄內易發生車禍的時段及路口、路段，加強交通違規取締，3小時共欄查到8台車輛噪音。圖／八德警分局提供

桃園市警察局八德分局為了降低交通事故發生，昨天晚上於轄內易發生車禍的時段及路口、路段，加強交通違規取締，除了闖紅燈、酒駕、超速等違規外，也將「改裝車輛噪音」納入取締重點，3小時共欄查到8台車輛噪音。

八德分局表示，近期接獲轄區住戶反映，夜間時常有改裝車呼嘯而過，發出噪音妨害住家安寧，為維護轄區居住安寧，昨天晚間8時許配合環保局執行「取締改裝噪音車輛」勤務。

八德分局指出，昨晚在建德路、興豐路及興仁夜市附近易有改裝車出沒路段，設置稽查點，對轄內改裝噪音車輛進行攔查，3個小時期間攔查20多台車輛，其中有8台車輛，噪音經現場檢測未符合管制標準，環保局將製作紀錄，並再依噪音管制法裁罰，另也告發6件闖紅燈、3件無照駕駛，呼籲駕駛應遵守交通規則勿以身試法。

八德分局說，未來將持續辦理改裝車輛稽查取締工作，不定時於轄區內重要路設置稽查點並加強線上巡邏，防止有改裝車聚集從事危險駕駛行為，呼籲民眾勿違規改裝車輛，變更原有規格致影響行車安全或發出噪音，留給市民安心、寧靜的生活品質。

桃園市警察局八德分局為了降低交通事故發生，昨天晚上於轄內易發生車禍的時段及路口、路段，加強交通違規取締，3小時共欄查到8台車輛噪音。圖／八德警分局提供
桃園市警察局八德分局為了降低交通事故發生，昨天晚上於轄內易發生車禍的時段及路口、路段，加強交通違規取締，3小時共欄查到8台車輛噪音。圖／八德警分局提供

噪音 警察

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