桃園八德警取締違規改裝車 昨晚現場攔查檢測8輛超標

桃園市警察局八德分局為了降低交通事故發生，昨天晚上於轄內易發生車禍的時段及路口、路段，加強交通違規取締，除了闖紅燈、酒駕、超速等違規外，也將「改裝車輛噪音」納入取締重點，3小時共欄查到8台車輛噪音。

八德分局表示，近期接獲轄區住戶反映，夜間時常有改裝車呼嘯而過，發出噪音妨害住家安寧，為維護轄區居住安寧，昨天晚間8時許配合環保局執行「取締改裝噪音車輛」勤務。

八德分局指出，昨晚在建德路、興豐路及興仁夜市附近易有改裝車出沒路段，設置稽查點，對轄內改裝噪音車輛進行攔查，3個小時期間攔查20多台車輛，其中有8台車輛，噪音經現場檢測未符合管制標準，環保局將製作紀錄，並再依噪音管制法裁罰，另也告發6件闖紅燈、3件無照駕駛，呼籲駕駛應遵守交通規則勿以身試法。