桃園公園充斥遊民挨批 「脫遊」有撇步每年可助約15人

桃園市的公園裡充斥著流浪街友，不僅影響市容觀瞻，更容易有治安疑慮，不分藍綠兩黨的議員紛紛點出，「真的該檢討！」。社會局鄭貴華回應，全市街友造冊人數現有215人，且已於南、北兩區個設置1處外展中心，有一套標準程序協助街友脫遊、重建生活。

市議員黃家齊表示，對於遊民議題，市民的反應很兩極，有些人會給予棉被和便當，不過也有人無法接受，覺得遊民佔據了屬於大眾的公園，他質疑，社會局委託民間基金會辦理遊民外展服務，但為什麼遊民都不願意住在外展中心？市議員黃婉如批，文昌公園重新翻新公園周邊，還有新建好的停車場，遊民卻把自己的家當放在周邊。

鄭貴華回應，針對遊民數量較多的地區，桃園區及中壢區各有設置1處外展中心，可各收容25床，只要有意願接受輔導的遊民都可以到外展中心住宿，她也坦言，的確多數遊民無法適應生活規範，無法接受被約束的生活。

「想脫遊要先存錢！」，負責北區外展中心的桃園市安欣關懷協會主任吳兆彪指出，若遊民可接受外展中心的生活，會先協助他們賺錢、存錢，社會局有經費補助，讓遊民1天可進行公共服務2小時，每小時工資160元，外展中心還有賣報紙，教遊民製作艾草條販售的賺錢管道。

吳兆彪說，當遊民存款金額達約2萬元，會開始討論租房、找工作，引導遊民走回正軌，每年成功脫遊的遊民約有15至20位，他笑說，「最困難的是讓街友養成儲蓄、規律生活」，年齡5、60歲的遊民佔了三分之二，生活定型，要他們改變非常困難。

談及最成功的脫遊案例，吳兆彪表示，當年62歲的黃大哥，原本是在做生意，後來因受傷無法工作，在外展中心賣報紙，後來嘗試手沖咖啡、賣濾掛式咖啡包，有死忠粉絲定期向他購買，但近期身體不佳暫停營業，「是多年來少見的案例！」。