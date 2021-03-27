桃園消防清明防宣創意 天竺鼠萌車掃墓區送水袋

疫情趨緩，清明連假前返鄉掃墓祭祖人潮湧現，桃園市消防局第二大隊富岡分隊負責楊梅第一公墓防火宣導，發揮創意自行改造兩台勤務機車，換上天竺鼠造型，車直接駛入公墓分送民眾清明節水袋，確實滅餘燼，同時透過天竺鼠機巡方式深入墓園每個地方，更能防範燃燒金紙不慎發生火災。

大隊長陳文宗表示，此舉改變以往傳統水袋定點發送方式，並且加強宣導、提醒前來掃墓民眾，在離開墓園前要確實澆滅金紙餘燼防火措施。