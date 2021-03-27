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桃園消防清明防宣創意 天竺鼠萌車掃墓區送水袋
疫情趨緩，清明連假前返鄉掃墓祭祖人潮湧現，桃園市消防局第二大隊富岡分隊負責楊梅第一公墓防火宣導，發揮創意自行改造兩台勤務機車，換上天竺鼠造型，車直接駛入公墓分送民眾清明節水袋，確實滅餘燼，同時透過天竺鼠機巡方式深入墓園每個地方，更能防範燃燒金紙不慎發生火災。
大隊長陳文宗表示，此舉改變以往傳統水袋定點發送方式，並且加強宣導、提醒前來掃墓民眾，在離開墓園前要確實澆滅金紙餘燼防火措施。
陳文宗指出，清明掃墓慎終追遠，楊梅區第一公墓已經進入掃墓的高峰期，民眾燃燒金紙的習慣往往容易讓掃墓變成「燒墓」，使消防員疲於奔命。因此提醒民眾，掃墓要隨手做好火災預防，消防局即日起至4月5日，於轄區及缺乏救災水源、搶救不易墓地區域，編排宣導車巡點警戒工作，啟動清明期間各項防範林野火災等措施，達到預防林野火災之目的。
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