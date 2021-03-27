新竹縣評估公共自行車可行性 欲打造低碳城市

新竹縣近年致力打造綠能低碳城市，推展綠色運輸，為強化公共運輸最後一哩接駁，及短程代步運具功能，縣府計畫建置公共自行車系統，並辦理可行性評估規畫，日前舉辦地方座談會，邀集立委、議員等地方人士與會，蒐集13鄉鎮民意，納入可行性規畫參考，縣府和民代也順利凝聚共識，希望經過審慎評估後，能盡快進入建置階段。

縣長楊文科表示，新竹縣產業繁榮發展，城市發展蓬勃，近年人口快速增加，交通問題更顯重要，除提出十大交通建設打通縣內交通脈絡外，縣府團隊也積極研擬公共自行車系統的可行性評估規畫，初步針對人口較密集的區域評估，針對各縣市已建置的系統做優缺點比較，配合新竹縣地理環境和鄰近竹科等種種條件綜合考量。

縣府交旅處長游志祥說，目前台灣已有13個縣市以不同形式和營運模式投入推動公共自行車建置和營運，包括新竹縣原有的愛心自行車和其他縣市正在推行的Youbike、T-bike、K-bike、P-bike及Moovo等系統。這次座談會主要目的就是蒐集各界民意，凝聚在地需求，從而確定新竹縣公共自行車的發展條件和功能定位。

交旅處說明，與會人士提出許多建議事項，例如建議參考其他縣市推動經驗，納入新竹縣的優缺點評估，民代也建議要考量新竹縣13鄉鎮地形環境特殊性、道路配套措施和財源的永續性等等，各項意見都將納入評估規畫中。

座談結果也取得各方代表得樂觀支持，進一步凝聚共識要推行建置公共自行車系統，規畫案將以人口較密集的竹北作為先期計畫，峨眉湖、北埔老街等風景熱點則會在後續計畫納入。

負責承辦規畫的中華大學觀光學院院長張馨文表示，公共自行車很適合作為公共運輸最後一哩接駁，與短途代步運具使用，後續會針對營運規畫、財務、系統穩定性、道路現況條件及實施區域等，提出分期分區推動的概念，供縣府後續參考。